myProperty: Ξεκινάει η αυτόματη ψηφιακή δήλωση Ε9 και για τις δωρεές και τις γονικές παροχές ακινήτων

H αυτόματη δημιουργία και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) επεκτείνεται, μετά τις αγοραπωλησίες, και στις δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1015/2024) ρυθμίζεται η αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) στις περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, 100% πλήρους κυριότητας επί ακινήτου από έναν δωρητή/γονέα σε έναν δωρεοδόχο/ τέκνο.

Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν οι ίδιοι τις συγκεκριμένες δηλώσεις και παράλληλα διασφαλίζεται η έγκαιρη εκπλήρωση των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων δημιουργείται και υποβάλλεται αυτόματα για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αναρτώνται στην ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY» της ψηφιακής πύλης myAADE από αύριο, 31/1/2024, και αφορούν δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων που έχουν υποβληθεί από τις 2/1/2024.

Ο πολίτης λαμβάνει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η δήλωση Ε9 έχει υποβληθεί αυτόματα και μπορεί να την αναζητήσει στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9 > ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην Εφαρμογή > «έτος 2025».

Στο επόμενο διάστημα, η αυτοματοποιημένη υποβολή δηλώσεων Ε9 θα επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις δωρεών και γονικών παροχών ακινήτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.