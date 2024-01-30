Συμβολικά για μια ώρα έκλεισαν την παλιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας στο ύψος του Στεφανοβικείου οι αγρότες της περιοχής, που είχαν νέα συνέλευση σήμερα, για να καθορίσουν τα στάση τους.

Οι αγρότες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίστηκε από την Αστυνομία και γινόταν μέσω των δρόμων του Στεφανοβικείου.

