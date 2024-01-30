Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Τετάρτη 31/1, τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε Βίλια και Ερυθρές.

Αυτή την απόφαση πήρε ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, καθώς ο παγετός που επικρατεί σε όλη την περιοχή καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη τη μετακίνηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους, του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και όλων των συμπολιτών μας», ανέφερε ο κ. Δρίκος και πρόσθεσε: «Οι συνθήκες παγετού που επικρατούν στις δημοτικές ενότητες Βιλίων και Ερυθρών, εξαιτίας της χιονόπτωσης, εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την μετακίνηση των κατοίκων, γι' αυτό τον λόγο όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων των δύο παραπάνω δημοτικών ενοτήτων, θα παραμείνουν και για αύριο κλειστές».

Η κακοκαιρία έχει κάνει αισθητή την παρουσία της με έντονες χιονοπτώσεις, ειδικά σε Βίλια και Ερυθρές. Ο δήμος επιχειρεί διαρκώς, τόσο για να μην κλείσει το οδικό δίκτυο, όσο και για να παρέχει βοήθεια όπου χρειαστεί, ενώ μετά από αίτημα της δημοτικής Αρχής συνδράμουν η πυροσβεστική και μηχανήματα του Στρατού. Σε όλες τις δημοτικές ενότητες υπάρχουν διαθέσιμοι θερμαινόμενοι χώροι. Στο δημαρχείο και στις κεντρικές πλατείες του δήμου γίνεται διάθεση αλατιού σε ατομικές σακούλες.

