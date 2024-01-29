Πέθανε ο δημοσιογράφος Θεόδωρος Ιωαννίδης

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θεόδωρος Ιωαννίδης, σε ηλικία 86 ετών.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας – Θράκης αναφέρει ότι ο εκλιπών ήταν ένα από τα ιστορικά μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ και από τις εμβληματικές προσωπικότητες της δημοσιογραφίας στη Βόρεια Ελλάδα, με πολύ σημαντική συνεισφορά στα Γράμματα.

Ο Θεόδωρος Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1938, σπούδασε ιταλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, εργάστηκε στις εφημερίδες Θεσσαλονίκη, Εγνατία, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος, ήταν προϊστάμενος προγράμματος στον Ραδιοφωνικό Σταθμό 105 Helexpo-ΔΕΘ και εργάστηκε επίσης στο γραφείο Τύπου της ΔΕΘ.

Η μεταφραστική του δράση μετέφερε στο ελληνικό κοινό το έργο πολλών Ιταλών συγγραφέων, παλιότερων και σύγχρονων.

Μεταξύ αυτών ο Ουμπέρτο Έκο και ο Ίταλο Καλβίνο.

Ο ίδιος εξέδωσε μυθιστορήματα και μελετήματα.

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ τίμησε τον Θόδωρο Ιωαννίδη με το Βραβείο Μαρκίδες Πούλιου 2013 για την πολυσχιδή προσφορά του στον πολιτισμό και τα γράμματα τόσο μέσα από το δημοσιογραφικό έργο του όσο και με την παράλληλη προς αυτό συγγραφική και μεταφραστική δραστηριότητά του.

Η σορός του θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

