Ένας 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή έκανε δημόσιες αναρτήσεις στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσιαζόταν ως δήθεν «εθνικός εισαγγελέας» και «στρατιωτικός», ισχυριζόμενος ότι οπλοφορεί με κυνηγετικά όπλα και ότι σκοπεύει να βλάψει κόσμο. Παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία για αντιποίηση αρχής και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις υπέπεσαν στην αντίληψη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, από την έρευνα της οποίας διαπιστώθηκε ότι ο 59χρονος συνδέεται με τις αυτοαποκαλούμενες ομάδες «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» και «Έθνος των Ελλήνων». Ακολούθησε χθες το πρωί η σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόταν.

Σε έρευνα που έγινε σε Ι.Χ. φορτηγό βρέθηκε, μεταξύ άλλων, μια ξύλινη σφραγίδα με το όνομά του και υποτιθέμενη ιδιότητα αυτή του «β' προέδρου εθνικός εισαγγελέας». Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι στο όνομά του είχε εκδοθεί άδεια κατοχής κυνηγετικής καραμπίνας, η οποία εντοπίστηκε στο σπίτι του σε περιοχή των Τρικάλων και δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την ανάκληση της άδειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

