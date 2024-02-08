Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Χειροτερεύει η κατάσταση στον Κηφισό. Μποτιλιάρισμα οχτώ χιλιομέτρων σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου, από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντη προς τη γέφυρα των Αχαρνών, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού.
Πηγή: skai.gr
