Στους δρόμους και στην Κύπρο οι αγρότες

Με τον κανονισμό της φυτοπροστασίας να έχει ήδη αποσυρθεί από την Κομισιόν, σε μια προσπάθεια κατευνασμού των αγροτικών κινητοποιήσεων ανά την Ευρώπη, τα αιτήματα των Κυπρίων αγροτών - τα οποία κατέθεσαν στο γραφείο της ΕΕ στη Λευκωσία - περιελάμβαναν το δυσβάστακτο κόστος που θα επέφερε η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι Κύπριοι αγρότες θεωρούν ότι στην Κύπρο, όπως και στις περισσότερες χώρες του Νότου, οι κλιματολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν παραγωγή χωρίς τα αναγκαία προϊοντα φυτοπροστασίας. Στο υπόμνημα που υπογράφουν όλες οι αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου ζητείται ακόμα η κατάργηση της πράσινης φορολογίας και η διαφοροποίηση του σχεδιασμού για την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης.

Στο πλευρό των αγροτών η κυβέρνηση

Από πλευράς κυβέρνησης η προσφάτως διορισθείσα υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου σε δηλώσεις της ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών και όχι απέναντί τους. Είπε ότι ένας από τους μεγάλους στόχους της κυβέρνησης είναι να αυξηθεί το 1,8% της συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ. Η Κύπρια υπουργός υπέδειξε πως υπάρχουν προβλεπόμενα κονδύλια ύψους 354 εκατομμυρίων ευρώ, που θα διατεθούν στον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες της DW μάλιστα τα τελευταία 24ωρα καταβάλλονται στους λογαριασμούς των παραγωγών οφειλές τόσο από επιδοτήσεις, όσο και από αποζημιώσεις για ζημιές των προηγούμενων ετών.

Πηγή: DW - Λουκιανός Λυρίτσας, Λευκωσία

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.