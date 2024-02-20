Αγρότες απέκλεισαν τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης

Σε αποκλεισμό των τελωνείων Ευζώνων και Νίκης προχώρησαν αγρότες, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Περίπου 200 αγρότες από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και από το μπλόκο της Παραλίμνης, στο νομό Πέλλας, με τέσσερα τρακτέρ απέκλεισαν την είσοδο των επιβατικών οχημάτων αλλά και των φορτηγών στο τελωνείο Ευζώνων, στο Κιλκίς, και -όπως λένε- ανά μία ώρα θα αποφασίζουν αν θα ανοίγουν ή θα αποκλείουν το συνοριακό πέρασμα.

Στο μεταξύ, περίπου 40 αγρότες μπλόκαραν από τις 5 το απόγευμα και για δυόμισι ώρες το ρεύμα εισόδου και εξόδου στο παλιό τελωνείο της Νίκης, στη Φλώρινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

