Εορτολόγιο: Ποια γιορτή είναι σήμερα

Σήμερα 21 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του Αγίου Ευσταθίου του Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγάλης, του Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Ιωάννου Γ΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως από Σχολαστικών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.