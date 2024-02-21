Εορτολόγιο: Ποια γιορτή είναι σήμερα

Λογαριασμός
Σήμερα 21 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του Αγίου Ευσταθίου του Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγάλης, του Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Ιωάννου Γ΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως από Σχολαστικών

