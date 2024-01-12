Αναστάτωση προκλήθηκε από ένα σοβαρό επεισόδιο τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, το περιστατικό συνέβη μετά από διαπληκτισμό δύο ανδρών έξω από κατάστημα εστίασης της πόλης. Η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε ξυλοδαρμό.

Από το επεισόδιο μεσήλικας τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Φέρεται μάλιστα να χτυπήθηκε και με σκαμπό.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Από την Αστυνομία έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Πηγή: skai.gr

