Αγρίνιο: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε μαθητή σχολείου

Με μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε μαθητής σχολείου στην περιοχή του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η υγεία του μαθητή είναι σε καλή κατάσταση.

Την είδηση, η οποία πρέπει να κρατά σε εγρήγορση τις υγειονομικές αρχές στην περιοχή του Αγρινίου, καθώς και τους γονείς, αποκάλυψε σε συνέντευξη που έδωσε στον Δυτικά FM 92,8, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Άννα Μαστοράκου, τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα και έχουν γίνει όσα προβλέπονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πρόκειται σίγουρα για γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία αφού μετά από καιρό παρατηρείται τέτοιο περιστατικό στην Αιτωλοακαρνανία, μάλιστα σε μια εποχή κατά την οποία παρατηρείται έξαρση και σε άλλα μεταδοτικά νοσήματα όπως στρεπτόκοκκος κλπ.

