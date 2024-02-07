Αγνοείται 48χρονος ψαροντουφεκάς στην Αμμουδιά Πρέβεζας

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 48χρονου ψαροντουφεκά από τη Γλυκή της Παραμυθιάς, ο οποίος αγνοείται από το πρωί, στην θαλάσσια περιοχή της Αμμουδιάς Πρέβεζας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού αλλά και ιδιωτικά, που «χτενίζουν» την θαλάσσια περιοχή.

Ο αγνοούμενος ξυλουργός στο επάγγελμα, είναι πατέρας δύο παιδιών.

Σύμφωνα με τους συγχωριανούς του, είναι έμπειρος ψαροντουφεκάς. Για ψάρεμα είχε πάει μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ανησύχησε όταν περνούσε η ώρα και ο 48χρονος δεν έβγαινε στην επιφάνεια της θάλασσας μετά από κάποια βουτιά. Αμέσως ειδοποίησε το Λιμενικό, σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν οι έρευνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.