Εύβοια: Γυναίκα δάγκωσε αστυνομικό

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στη Χαλκίδα όπου γυναίκα δάγκωσε αστυνομικό.
Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός μετέβη μετά από κλήση συγγενικού προσώπου της γυναίκας η οποία και πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.
Ο αστυνόμος επιχείρησε να τη βάλει στο περιπολικό για να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική των Αθηνών όταν ξαφνικά η γυναίκα γύρισε προς στο χέρι του και το δάγκωσε.
Πηγή: EVIMA
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.