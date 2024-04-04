Λογαριασμός
Εύβοια: Γυναίκα δάγκωσε αστυνομικό

Ο αστυνόμος επιχείρησε να τη βάλει στο περιπολικό

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στη Χαλκίδα όπου γυναίκα δάγκωσε αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός μετέβη μετά από κλήση συγγενικού προσώπου της γυναίκας η οποία και πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Ο αστυνόμος επιχείρησε να τη βάλει στο περιπολικό για να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική των Αθηνών όταν ξαφνικά η γυναίκα γύρισε προς στο χέρι του και το δάγκωσε.

Πηγή: EVIMA

