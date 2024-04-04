Εύβοια: Γυναίκα δάγκωσε αστυνομικό

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στη Χαλκίδα όπου γυναίκα δάγκωσε αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός μετέβη μετά από κλήση συγγενικού προσώπου της γυναίκας η οποία και πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Ο αστυνόμος επιχείρησε να τη βάλει στο περιπολικό για να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική των Αθηνών όταν ξαφνικά η γυναίκα γύρισε προς στο χέρι του και το δάγκωσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.