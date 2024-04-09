Αν και αρχές Απριλίου, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει ήδη στο ξέσπασμα δεκάδων πυρκαγιών τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον πάνω από 70, όπως αναφέρουν και γερμανικά μέσα, με τους μετεωρολόγους να αναμένουν από εδώ και πέρα καταιγίδες.

Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα tagesschau.de και στην περίπτωση της Ελλάδας: «η κλιματική αλλαγή οδηγεί στην έναρξη της περιόδου των δασικών πυρκαγιών νωρίτερα» και υπενθυμίζει ότι:

«Tην περασμένη χρονιά οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, ορισμένες εκ των οποίων μαίνονταν επί εβδομάδες, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν ήταν και το τουριστικό νησί της Ρόδου (...) Τεράστιες εκτάσεις είχαν καεί και στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς.Συνολικά σχεδόν 175.000 εκτάρια γης καταστράφηκαν πέρυσι από φωτιές. Ειδικοί εκτιμούν ότι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η περίοδος των δασικών πυρκαγιών ξεκινά κάθε χρόνο και νωρίτερα. Προς το παρόν συνήθως στις αρχές Μαΐου».

«Ελληνικά νησιά χωρίς νερό»

Σε εκτενές ρεπορτάζ της η εφημερίδα taz εστιάζει στο πρόβλημα της λειψυδρίας και της ξηρασίας σε νησιά του Αιγαίου, όπως η Νάξος ή η Μύκονος κάτι που ήδη βιώνουν στην πράξη ντόπιοι αγρότες αλλά και τουρίστες. «Στις αρχές του Απριλίου ο ήλιος λάμπει κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό στις Κυκλάδες. Οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 30 βαθμούς και οι νησιώτες ετοιμάζονται πυρετωδώς για την προσοδοφόρα τουριστική σεζόν. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι όλα είναι ευδυλλιακά. Όμως οι δεξαμενές νερού είναι άδειες» σημειώνει το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: «το 2023 ήταν μια κακή χρονιά (...) Από το 2020 η ποσότητα των βροχοπτώσεων είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο. Ειδικά στις Κυκλάδες, όπου η περίοδος των βροχών διαρκεί το πολύ πέντε μήνες, χρειάζονται μόλις δύο κακές χρονιές για να προκύψει πρόβλημα. Έχουν περάσει ήδη τέσσερα χρόνια».

Στο ρεπορτάζ γίνεται ειδική αναφορά στη Νάξο, η οποία παράγει από πατάτες και κρέας μέχρι τυριά. «Η Νάξος είναι το μοναδικό νησί των Κυκλάδων με σημαντική γεωργία. Η Νάξος έχει δύο φράγματα. Πριν από ένα χρόνο διέθεταν 375.000 κ.μ. νερού και φέτος μόλις 30.000 κ.μ.» αναφέρει ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται πάντως ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στα νησιά του Αιγαίου επιτείνεται με την έλευση των τουριστών, για παράδειγμα στη Μύκονο, «το νησί των πάρτι που κατακλύζεται το καλοκαίρι από τουρίστες από όλο τον κόσμο». Σύμφωνα με τον Δημήτρη Λαζαρίδη, επικεφαλής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου, το νησί διαθέτει μόλις δύο φράγματα και δύο μονάδες αφαλάτωσης «για να τροφοδοτείται με νερό». Εξαιτίας της συνεχιζόμενης ξηρασίας όμως τα φράγματα έχουν σχεδόν στερέψει.

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ «στην ακραία ξηρασία προστίθεται και η άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στις Κυκλάδες». Συγκεκριμένα για την περιοχή του Αιγαίου «οι συνέπειες της επιδεινούμενης κλιματικής κρίσης είναι καταστροφικές και ως προς τη στάθμη της θάλασσας. Όπως υπογραμμίζει ο καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δρόσος Κουτσούμπας οι θερμοκρασίες του θαλασσινού νερού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό Κελσίου τα τελευταία 30 χρόνια. Σύμφωνα με τον Κουτσούμπα αυτό οδηγεί στη μετατροπή του Αιγαίου σε ‘τροπική θάλασσα’, η οποία έχει οδηγήσει στην εισβολή νέων ειδών στη Μεσόγειο».

Πού οφείλεται το «ρεκόρ καύσωνα» στη Γερμανία;

Και η Süddeutsche Zeitung εξετάζει σε ρεπορτάζ της την παράδοξη άνοδο της θερμοκρασίας και στη Γερμανία μέσα στο Σαββατοκύριακο παρατηρώντας: «Δεν πρόκειται για το πρώτο ρεκόρ φέτος. Και ο χειμώνας ήταν πολύ ζεστός στη χώρα. Συνολικά ο Φεβρουάριος στη Γερμανία ήταν κατά μέσο όρο έξι βαθμούς πάνω από το συνηθισμένο κατά την περίοδο αναφοράς 1961-1991 και πάνω από έναν βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ του 1991. Και τον Μάρτιο σημειώθηκε ρεκόρ (...) Αντίστοιχες θερμοκρασίες είναι πλέον πιο πιθανό να καταγράφονται επειδή όλος ο πλανήτης, συμπεριλαμβανομένων και των ωκεανών, βρίσκεται σε εξαιρετικά θερμή φάση. Η αιτία είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή, που επιδεινώθηκε από μια βίαιη έκφανση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο».

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

