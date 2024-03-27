Σήμερα είναι των Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα, Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη

Γιορτάζουν: Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη,Λυδία, Λήδα, Λύδα *, Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα, Ματρώνα, Ματρόνα *



Πηγή: skai.gr

