Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω έργων - Καθυστερήσεις σε πολλές οδικές αρτηρίες

Κίνηση στην Κηφισίας, Κηφισού, Παραλιακή, Αττική Οδό και Βάρης-Κορωπίου

UPDATE: 08:37
κινηση

Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης 

Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, κατά μήκος τηςΕλευσίνας έως το Ασπρόπουργο,  λόγω έργων. 

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται ακόμα: 
- Στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 
- Στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας
- Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού
- Στην Παραλιακή προς τον Πειραιά
- Στην Βάρης-Κορωπίου, από Βούλα προς Σχολή Ευελπίδων. 

Νωρίτερα το πρωί είχε γίνει σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων στην Λ. Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς την Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ιασωνίδου στο Ελληνικό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αλίμου προς το σημείο της σύγκρουσης. 

Η κίνηση στο σημείο έχει αποκατασταθεί. 

