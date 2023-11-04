Στην ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας IC 51 μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στεφάνου οδήγησε η πτώση δέντρων στη γραμμή, όπως αναφέρει η Hellenic Train. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, «η αμαξοστοιχία IC 51 έχει ακινητοποιηθεί μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στεφάνου, λόγω πτώσης δέντρων στη γραμμή».
Η αμαξοστοιχία IC 51 έχει ακινητοποιηθεί μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στεφάνου, λόγω πτώσης δέντρων στη γραμμή. Διακοπή ηλεκτροδότησης και κυκλοφορίας. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.— Hellenic Train (@HellenicTrain) November 4, 2023
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, «έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία», ενώ «αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια».
Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας μεταξύ Αθηνών και Αφιδνών, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών IC51, 1542 και 1543 θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Επίσης, η αμαξοστοιχία IC 60 αναμένει στον Σ.Σ Ρέντη ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
