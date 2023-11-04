Τον τρόμο έζησε το απόγευμα της Παρασκευής μία 61χρονη γυναίκα σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία, ο πρώην σύζυγός της την περίμενε έξω από το σπίτι της και όταν εκείνη εμφανίστηκε μαζί με τον γιο τους, την σημάδεψε με ένα όπλο απειλώντας ότι θα την σκοτώσει.

Ο 35χρονος γιος της γυναίκας με μία αστραπιαία κίνηση αφόπλισε τον 84χρονο πατέρα του και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία κι έτσι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ του φόρεσαν χειροπέδες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.