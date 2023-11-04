Τον τρόμο έζησε το απόγευμα της Παρασκευής μία 61χρονη γυναίκα σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία, ο πρώην σύζυγός της την περίμενε έξω από το σπίτι της και όταν εκείνη εμφανίστηκε μαζί με τον γιο τους, την σημάδεψε με ένα όπλο απειλώντας ότι θα την σκοτώσει.
Ο 35χρονος γιος της γυναίκας με μία αστραπιαία κίνηση αφόπλισε τον 84χρονο πατέρα του και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία κι έτσι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ του φόρεσαν χειροπέδες.
