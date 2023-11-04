Λογαριασμός
Μπουρίνι «χτύπησε» τις Ράχες Στυλίδας - Εικόνες καταστροφής - Φωτογραφίες & βίντεο

Κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του νομού Φθιώτιδας εκδηλώθηκαν μπουρίνια που προκάλεσαν ζημιές.

Η κακοκαιρία επισκέφθηκε και τη Φθιώτιδα.

Αν και η περιοχή μας δεν ήταν μέσα στις περιοχές που θα είχαν έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ωστόσο κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του νομού εκδηλώθηκαν μπουρίνια που προκάλεσαν ζημιές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Ράχες Στυλίδας, όπου βάρκες αναποδογύρισαν ή βγήκαν στη στεριά, ενώ οι δυνατοί άνεμοι με την ισχυρή καταιγίδα "διέλυσαν" τις εγκαταστάσεις των καταστημάτων στην παραλία, αφού ο νοτιάς έβγαλε τη θάλασσα μέχρι το δρόμο που γέμισε με φερτές ύλες.

Πηγή: lamiareport.gr

