Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 39χρονος καταζητούμενος από την Interpol για παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών

 Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε εντολή σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού καταζητούμενου από την Interpol για παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε εντολή σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς διώκεται από τις αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

