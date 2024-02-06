Πέθανε ο Βαγγέλης Ρωχάμης 

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο διαβόητος κακοποιός Βαγγέλης Ρωχάμης, ο Ελληνας «πεταλούδας», ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πάνω από δέκα αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού, Χαλκίδας, Κέρκυρας και Αλικαρνασσού.

Από την αποφυλάκισή του, το 2000, ο διαβόητος ληστής ζούσε στο Λευκαντί της Εύβοιας. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Χαλκίδας με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπου και τελικά κατέληξε.

Ο Βαγγέλης Ρωχάμης ήταν εμβληματική μορφή της παρανομίας τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 και ιδιαίτερα δημοφιλής στον λαό, καθώς ποτέ δεν είχε καταδικαστεί για έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζωής.

Καταδικάστηκε για ληστείες, κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, οπλοφορίες, οπλοχρησίες ενώ είχε αποδράσει πάνω από 10 φορές από τις φυλακές Κορυδαλλού, Χαλκίδας, Κέρκυρας και Αλικαρνασσού με την βοήθεια φίλων.

Μάλιστα, στην απόκρυψή του, τον βοηθούσαν γυναίκες.

16/11/1998: Ο βαρυποινίτης Β.Ρωχάμης στο συμβούλιο εφετών του Πειραιά για αίτηση αποφυλάκισης

Βίος και δράση

Ο Ρωχάμης Γεννήθηκε το 1951 στην Εύβοια.

Μέλος πολυμελούς οικογένειας, σε ηλίκια 16 ετών ξεκίνησε να εργάζεται με σκοπό την συντήρηση της.

25/04/2000: Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού ο βαρυποινίτης Βαγγέλης Ρωχάμης

Στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του στη Σύρο (1971) και επειδή δεν του χορηγήθηκε άδεια προκειμένου να επισκεφθεί τη νεογέννητη κόρη του, απέδρασε από το στρατόπεδο. Κατηγορήθηκε επίσης για κλοπή μοτοποδηλάτου και ήλθε σε προστριβή με ανωτέρους του στο στρατό οπότε και έλαβε προσωρινή αναβολή.

Για την κλοπή καταδικάστηκε σε τρεισήμισι μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το 1976 φυλακίστηκε για την κλοπή που πραγματοποίησε στο ταχυδρομείο του χωριού του.

Προς το τέλος της δεκαετίας του '70 πήρε άτυπο διαζύγιο από τη σύζυγό του και για λίγους μήνες μετέβη στην Κύπρο. Το 1980 συνελήφθη για απόπειρα πώλησης κλεμμένων τηλεοράσεων και φυλακίστηκε στον Κορυδαλλό.

Το Δεκέμβριο του 1981 πρωταγωνίστησε στην πρώτη στάση κρατουμένων στις φυλακές αναπτύσσοντας πολιτικό, διεκδικητικό ρόλο. Για τη δράση του στη στάση δικάστηκε το 1986 και καταδικάστηκε σε 27 μήνες φυλακή.

Καταδικάστηκε για ληστείες, κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, οπλοφορίες, οπλοχρησίες.

Έχει πραγματοποιήσει πάνω από δέκα αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού, Χαλκίδας, Κέρκυρας και Αλικαρνασσού. Στις αποδράσεις του τον βοήθησαν φίλοι, ενώ στην απόκρυψη του βοήθησαν γυναίκες.

Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό στα μέσα της δεκαετίας του '80, οπότε η αστυνομία τον αναζητούσε με συντονισμένη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και ο Ρωχάμης διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο, οι θαμώνες του οποίου δεν τον κατέδωσαν.

Ο Ρωχάμης αποφυλακίστηκε με βούλευμα τον Απρίλιο του 2000 και έκτοτε ζούσε στο Λευκαντί της Εύβοιας.

