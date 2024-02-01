ΑΑΔΕ: Ψηφιοποίηση των Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης εγχώριων εμπορευμάτων στην «Ελεύθερη Ζώνη»

Στην ψηφιοποίηση των Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης εγχώριων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη προχώρησε από 1/2 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Πλέον, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τα παραπάνω δελτία ψηφιακά, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων ICISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή Imports > Δελτία Ελεύθερης ζώνης, στο υποσύστημα Εισαγωγών. Τα αρχεία προδιαγραφών μηνυμάτων υποβολών του υποσυστήματος Εισαγωγών στο ICISnet (XSD) βρίσκονται στον σύνδεσμο:

https://www.aade.gr/anakoinoseis/teloneia/anartisi-neas-ekdosis-prodiagrafon-minymaton-yposystimatos-eisagogon-0

Μέσω της ψηφιοποίησης των δελτίων:

μειώνεται το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων

αναβαθμίζεται ο ρόλος του διαχειριστή της «Ελεύθερης Ζώνης» ως έμπιστος εταίρος της τελωνειακής διοίκησης

εξασφαλίζεται οικονομική ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, δηλαδή δεν χρειάζεται να καταβάλουν πρώτα το φόρο και να αναμένουν την επιστροφή του,

ενισχύεται το διαμετακομιστικό εμπόριο,

αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα,

παρέχεται μία ολοκληρωμένη διαχείριση μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων μέσω της εναπόθεσής τους σε Ελεύθερες Ζώνες, με σκοπό την περαιτέρω διάθεση των εμπορευμάτων μέσω εξαγωγών, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, παραδόσεων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών ή ανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας.

Πηγή: skai.gr

