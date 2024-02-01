Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Λήξη συναγερμού για ύποπτο αυτοκίνητο στην οδό Νεοφύτου Βάμβα στο Κολωνάκι, κοντά στην πρεσβεία της Πορτογαλίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Η προηγούμενη είδηση

Έχει εντοπιστεί ύποπτο όχημα στην οδό Νεοφύτου Βάμβα στο Κολωνάκι, κοντά στην πρεσβεία της Πορτογαλίας. Στο σημείο αστυνομικοί διενεργούν έλεγχο.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της πυροσβεστικής.

