Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Λήξη συναγερμού για ύποπτο αυτοκίνητο στην οδό Νεοφύτου Βάμβα στο Κολωνάκι, κοντά στην πρεσβεία της Πορτογαλίας.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.
Η προηγούμενη είδηση
Έχει εντοπιστεί ύποπτο όχημα στην οδό Νεοφύτου Βάμβα στο Κολωνάκι, κοντά στην πρεσβεία της Πορτογαλίας. Στο σημείο αστυνομικοί διενεργούν έλεγχο.
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της πυροσβεστικής.
Πηγή: skai.gr
