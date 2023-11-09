Στην αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε εξαρτώμενα ανήλικα άγαμα τέκνα, άνω των 12 ετών, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023, οι ανήλικοι που έχουν ή θα έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2023, θα αποκτήσουν ΑΦΜ, αυτόματα, με βάση τα στοιχεία των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2022 και τα στοιχεία ΑΜΚΑ των γονέων, όπως επαληθεύονται από το Μητρώο Πολιτών.

H ταυτοποίηση των ανηλίκων και των γονέων τους επιτυγχάνεται μέσω ειδικής διαλειτουργικότητας που αναπτύχθηκε, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), και ανταλλαγής δεδομένων με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Και όλα αυτά, χωρίς καμία ενέργεια των γονέων.

Πώς θα ενημερωθούν οι γονείς

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ, για τα ανήλικα τέκνα που θα ταυτοποιούνται μέσα από την παραπάνω ψηφιακή διαδικασία, και οι δύο γονείς θα ενημερώνονται για το ΑΦΜ, που αποδόθηκε στο τέκνο, μέσω:

• ηλεκτρονικής ειδοποίησης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/ Στοιχεία Επικοινωνίας

• ανάρτησης, στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/ Τα Μηνύματά μου.

Επιπλέον, τα στοιχεία του ΑΦΜ του ανηλίκου θα εμφανίζονται εφεξής ως «Σχετιζόμενος ΑΦΜ» στην εικόνα των σχέσεων φυσικού προσώπου των γονέων, στην ψηφιακή πύλη myAADE/ Μητρώο & Επικοινωνία/ Στοιχεία Φυσικού Προσώπου.

Εκτιμάται ότι με τη διαδικασία αυτή θα λάβουν ΑΦΜ πάνω από 350.000 ανήλικα τέκνα άνω των 12 ετών.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία, σήμερα υποβάλλονται πάνω από 80.000 αιτήσεις ετησίως για χορήγηση ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι, σε δεύτερη φάση, να χορηγήσει, με την ίδια διαδικασία, ΑΦΜ σε όλα τα ανήλικα τέκνα, από το πρώτο έτος της ηλικίας τους, που έχουν δηλωθεί από τους γονείς τους στις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και μπορούν να ταυτοποιηθούν με την παραπάνω ψηφιακή διαδικασία.

Με τη νέα διαδικασία, διευκολύνονται σημαντικά οι γονείς, καθώς δεν θα χρειάζεται εφεξής να υποβάλλουν αίτηση και να επισκέπτονται τη ΔΟΥ για να λάβουν ΑΦΜ τα ανήλικα τέκνα τους. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η πληρέστερη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των γονέων και η δυνατότητα επαλήθευσης, ότι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων ελαφρύνσεων, επιδομάτων κι ενισχύσεων.

Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση ΑΦΜ στα ανήλικα δεν δημιουργεί υποχρέωσή τους για υποβολή δηλώσεων.

Πηγή: skai.gr

