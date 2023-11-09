Η ανεξάρτητη μονάδα (module) PSIM (The Panoramic Sensors and Intelligence Module) που περιλαμβάνει τους αισθητήρες και τα κέντρα επιχειρήσεων τοποθετήθηκε, χθες, στη φρεγάτα FDI HN1 «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, στο ναυπηγείο της Naval στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Tο PSIM ύψους 40 μέτρων και βάρους 150 τόνων ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα μάχης που περιλαμβάνει αισθητήρες, δυνατότητες υπολογισμών, κέντρο δεδομένων και κονσόλες πολλαπλών λειτουργιών για τη διεξαγωγή όλων των τομέων πολεμικών επιχειρήσεων.

Στο PSIM τοποθετούνται 60 κεραίες (antennas), τέσσερα σταθερά πάνελ με ψηφιακό σύστημα αναγνώρισης φίλιων ή εχθρικών δυνάμεων αλλά και τα optronic sensors που επιτρέπουν πανοραμική οπτική επιτήρηση και αναγνώριση νύχτας και ημέρας για ασύμμετρο πόλεμο.

Η αρχιτεκτονική και οι αισθητήρες PSIM προσδίδουν στη φρεγάτα τη δυνατότητας επιτήρησης και αναγνώρισης αερομεταφερόμενων ή θαλάσσιων στρατιωτικών ή πολιτικών σκαφών, φίλιων η εχθρικών αλλά και την ικανότητα καταπολέμησης επιφανειακών ή ασύμμετρων απειλών.

Επίσης, στο PSIM ενσωματώνονται τα Sea Fire Radars, τέσσερα νέας γενιάς σταθερά πάνελ AESA, πολλαπλών λειτουργιών και εξ ολοκλήρου ψηφιακών καθώς και το Κέντρο Πληροφοριών Μάχης, που λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου όπλων, αισθητήρων αλλά και συστημάτων επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

