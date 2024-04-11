Τα 3 λαχανικά που μπορείτε να καλλιεργήσετε ακόμα και στο περβάζι της κουζίνας σας

Δεν αποτελεί μυστικό ότι η κηπουρική μπορεί να είναι ευεργετική για την ψυχική υγεία και την ευημερία σου – αλλά η έλλειψη χώρου συχνά σε κάνει να νιώθεις πως δεν μπορείς να επωφεληθείς από αυτό το «ηρεμιστικό» χόμπι.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται ένα μπαλκόνι ή ένας κήπος για να ξεκινήσεις να καλλιεργείς τα δικά σου φρούτα ή λαχανικά. Στην πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα ηλιόλουστο περβάζι κουζίνας.

Αν και δεν θα μπορέσεις να καλλιεργήσεις τόσες ποικιλίες φρούτων και λαχανικών όσες θα μπορούσες να καλλιεργήσεις σε έναν κήπο, η κηπουρική σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να είναι εκπληκτικά προσοδοφόρα – απλά πρέπει να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις.

Αυτή είναι η ιδέα πίσω από το νέο βιβλίο My Tiny Kitchen Garden της Felicity Hart, το οποίο είναι γεμάτο με χρήσιμες συμβουλές, κόλπα και τεχνικές για να ξεκινήσεις να καλλιεργείς τον δικό σου κήπο στο περβάζι σου.

«Πολλά φυτά μπορούν να ευδοκιμήσουν σε εσωτερικούς χώρους, υπό τις κατάλληλες συνθήκες», γράφει η Hart στο βιβλίο.

«Στην πραγματικότητα, ανάλογα με το κλίμα, ορισμένα φυτά μπορεί να τα πάνε πολύ καλύτερα από ότι σε εξωτερικό χώρο. Ένα ηλιόλουστο σημείο μέσα από τη τζαμαρία μπορεί να ταιριάζει σε φυτά «θερμοκηπίου», όπως το τσίλι. «Το κλειδί είναι να γνωρίζεις τον χώρο σου. Πριν επιλέξεις ένα φυτό, ρύθμισε ένα θερμόμετρο και δες τη θερμοκρασία σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, συμπεριλαμβανομένης της νύχτας, ώστε να γνωρίζεις τις μέσες συνθήκες στην περιοχή που επέλεξες».

Η Hart προσθέτει: «Αν θες να είσαι πιο προετοιμασμένος μπορείς επίσης να φωτογραφίζεις το δωμάτιο όλη την ημέρα για να έχεις μια καλή ιδέα για τα επίπεδα φωτός». Φυσικά, ένα από τα βασικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζεις προτού ξεκινήσεις την κηπουρική στο περβάζι σου είναι το τι ακριβώς μπορείς να καλλιεργήσεις.

Παρακάτω, θα βρεις τρία από τα πιο νόστιμα λαχανικά που συνιστά η Hart για καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και τις συνθήκες καλλιέργειας που θα χρειαστούν, τις κορυφαίες συμβουλές της και τυχόν συνταγές στις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σου.

Πιπεριές τσίλι

Οι πιπεριές τσίλι έχουν ανάγκη το ηλιακό φως και χρειάζονται τουλάχιστον έξι ώρες απευθείας ηλιακού φωτός για να ανθίσουν.

Συνθήκες καλλιέργειας: Το φως του ήλιου και η ζεστασιά είναι τα απαραίτητα συστατικά για αυτό το λαχανικό. Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες συνθήκες, είτε σε ηλιόλουστο υπαίθριο μέρος είτε σε εσωτερικούς χώρους σε ένα φωτεινό περβάζι

Tips: Μπορούν να μαζευτούν πράσινα ή κόκκινα, ανάλογα με το γούστο σου. Τα πράσινα τσίλι έχουν μια πιο δροσερή γεύση, ενώ τα πιο ώριμα κόκκινα είναι πιο γλυκά.

Συνταγές: Ποια συνταγή δεν ωφελείται από την προσθήκη τσίλι; Ανάμειξε πράσινα τσίλι με λάδι, λεμόνι, κόλιανδρο και αλάτι για ένα ζουμερό τσάτνεϊ. Συμπεριέλαβε τα κοτσάνια όταν μαζεύεις τα τσίλι και πλέξε τα ή δέσε τα όλα μαζί και μετά κρέμασέ τα για DIY αποξηραμένα τσίλι.

Φύτρες φασολιών

Το μόνο που χρειάζεσαι για να καλλιεργήσεις φύτρες φασολιών είναι ένας σκιερός πάγκος ή περβάζι. Αποτελεί το τέλειο project ακόμα και για τους πιο μικροσκοπικούς κήπους κουζίνας. Ως μπόνους, μεγαλώνουν γρήγορα και αποτελούν τέλειες γευστικές προσθήκες σε πολλά γεύματα.

Συνθήκες καλλιέργειας: Τα φασόλια δεν χρειάζονται καν χώμα για να αναπτυχθούν. Απλώς βάλε μερικές κουταλιές της σούπας φασόλια σε ένα βάζο, καλύψτε με ένα ύφασμα που αναπνέει και γέμισε με νερό μέχρι να καλυφθούν τα φασόλια. Μούλιασε όλη τη νύχτα, ξέπλυνε, ξαναγέμισε και επανάλαβε για αρκετές ημέρες.

Tips: Διατήρησέ τα σε θερμοκρασία δωματίου και τοποθέτησε το βάζο μακριά από το φως. Οι φύτρες που εκτίθενται στο φως αποκτούν πράσινη απόχρωση και χαλάνε. Τόσο τα λευκά όσο και τα πράσινα φασόλια είναι βρώσιμα – είναι θέμα προσωπικού γούστου.

Συνταγές: Οι φύτρες φασολιών προσθέτουν μια νόστιμη τραγανή γεύση σε φαγητά όπως stir fries και ασιατικές σαλάτες. Μπορείς επίσης να τα προσθέσεις σε σπιτικά σπρινγκ ρολς.

Στρογγυλές, γλυκές πιπεριές

Άλλο ένα λαχανικό που μπορεί να «λάμψει» στα πιο ηλιόλουστα εσωτερικά σημεία του σπιτιού σου είναι οι γλυκές πιπεριές. Τα λαμπερά αυτά λαχανικά δίνουν χρώμα στο δωμάτιο – και γεύση στα πιάτα σου.

Συνθήκες καλλιέργειας: Οι πιπεριές απαιτούν άφθονο ήλιο και άφθονη τροφή. Για αυτό φρόντισε να το τις ποτίζεις τακτικά, επιλέγοντας ένα έδαφος που συγκρατεί το νερό.

Tips: Φρόντισε να το ελέγχεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να δεις πότε θα χρειαστεί μεταφύτευση.

Συνταγές: Οι πιπεριές είναι ένα πανίσχυρο προϊόν. Μπορείς να τις απολαύσεις είτε ωμές είτε μαγειρεμένες. Κάνε την πιπεριά πρωταγωνιστή της κουζίνας σου γεμίζοντάς τες με ρύζι, κιμά ή χρησιμοποιώντας τες ως συνοδευτικό σε άλλα πιάτα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.