Το γαστρονομικό τοπίο της χώρας, οι τάσεις, οι εξελίξεις, οι καλύτεροι σεφ, αναδείχθηκαν για ακόμα μία χρονιά μέσα από τη διοργάνωση των Χρυσών Σκούφων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έκτορας Μποτρίνι είναι και πάλι ο μεγάλος «νικητής», με δύο Χρυσούς Σκούφους.

Την υψηλότερη βαθμολογία του θεσμού συγκέντρωσαν δύο εστιατόρια του σεφ Έκτορα Μποτρίνι, το Etrusco στην Κέρκυρα και Botrini’s Athens, καταλαμβάνοντας την πρώτη και δεύτερη θέση αντιστοίχως. Βέβαια, η νίκη του Έκτορα Μποτρίνι δεν αποτελεί καμία έκπληξη, αφού το Etrusco βρίσκεται στην κορυφή της «χρυσής λίστας» για 12 συναπτά έτη.

Συνολικά φέτος διακρίθηκαν 43 εστιατόρια διάσπαρτα στην ελληνική επικράτεια, σε νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα -κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, σε τουριστικούς προορισμούς.

Τα 17 από τα διακριθέντα εστιατόρια συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι σημαντικές τουριστικές περιοχές της χώρας μας είναι εκείνες που έχουν τη μερίδα του λέοντος στα βραβεία (23 συνολικά στα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και στη Χαλκιδική), με τη Σαντορίνη, μάλιστα, να φτάνει φέτος τα 9 εστιατόρια με Χρυσό Σκούφο.

Πολύ κοντά στο ακριβοθώρητο 15άρι, που εξασφαλίζει τον Χρυσό Σκούφο, βρέθηκαν 19 εστιατόρια, οι σεφ και ιδιοκτήτες των οποίων έφυγαν με την τιμητική διάκριση «Top Notch». Για άλλη μια χρονιά δόθηκε το βραβείο «To Watch» στο καλύτερο νέο εστιατόριο (πρόκειται για το Nyn Esti), ενώ ο Θοδωρής Μωυσίδης είναι από χθες Chef Patissier 2024.

Χρυσοί Σκούφοι 2024

Etrusco 17 / 20 Σεφ: Έκτoρας Μποτρίνι, Νίκος Μπίλλης

Botrini's Santorini 16 / 20 Κυκλάδες - Σαντορίνη - Οία, Νικ. Νομικού - Ξεν. «Katikies Santorini», Σεφ: Θωμάς Μπόσμος / Executive Σεφ: Έκτορας Μποτρίνι

Herve Restaurant 16 / 20 Σεφ: Ερβέ Προνζάτο, Γρηγόρης Κίκης

Squirrel 16 / 20, Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής - Νικήτη, Ξεν. «Danai Beach Resort», Σεφ: Βασίλης Μουρατίδης

Varoulko Seaside 16 / 20, Σεφ: Κομνηνός Μουφλουζέλης, Λευτέρης Λαζάρου

Elements Restaurant 15,5 / 20 Κυκλάδες - Σαντορίνη - Οία, Ξεν. «Canaves Epitome» Σεφ: Τάσος Στεφάτος, Executive Σεφ: Emmanuel Renaut

Matsuhisa Athens 15,5 / 20 Σεφ: Θωμάς Κουράκος, Τόνυ Βρατσάνος, Executive Σεφ: Nobu Matsuhisa

Selene 15,5 / 20, Κυκλάδες - Σαντορίνη - Φηρά, Ξεν. Katikies Garden - Ξεν. «Katikies Garden», Σεφ: Βασίλης Ρούσσος, Executive Σεφ: Έκτoρας Μποτρίνι

Σπονδή 15,5 / 20 Σεφ: Κώστας Κούφαλης, Executive Σεφ: Arnaud Bignon

Varoulko Santorini 15,5 / 20, Κυκλάδες - Σαντορίνη - Ημεροβίγλι, Ξεν. «Grace Hotel» Σεφ: Ηλίας Τσικρίκης, Executive Σεφ: Λευτέρης Λαζάρου

