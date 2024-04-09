Με τη βοήθεια της Nikki Baumel από το My Sweet Belly, η ομάδα της Kourtney μοιράζετε έναν απλό και νόστιμο συνδυασμό για να ενσωματώσεις στη διατροφή σου.

«Ένας τρόπος για να αποφύγετε το πρήξιμο είναι να αυξήσετε την κατανάλωση υδατανθράκων στη σαλάτα. Προσθέτοντας ένα δημητριακό όπως καφέ ρύζι, quinoa ή γλυκοπατάτες στη σαλάτα, η αναλογία υδατανθράκων σε σχέση με τις ίνες γίνεται πιο ισορροπημένη, εξαλείφοντας έτσι το πρήξιμο», μοιράζεται η Nikki.

Υλικά:

2 φλιτζάνια φρέσκια ρόκα

1/3 φλιτζάνι γλυκοπατάτα (ψημένη και κομμένη σε κυβάκια)

2 κουταλιές της σούπας φέτα

1/4 φλιτζάνι φοινόκιο σε φέτες

1/4 φλιτζάνι κρεμμύδι σε φέτες

2 κουταλιές της σούπας αποξηραμένα κράνμπερι

Παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:

Κόψε μια γλυκοπατάτα σε κύβους και ανακάτεψε με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ψήσε στους 190°C για 30-40 λεπτά (μέχρι να μαλακώσουν). Χρησιμοποίησε ένα πιρούνι για να ελέγξεις το ψήσιμό τους. Σε ένα μικρό τηγάνι σε μέτρια φωτιά, πρόσθεσε το φοινόκιο και το κρεμμύδι σε φέτες. Ρίξε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και σόταρε για 5-7 λεπτά (μέχρι να γίνουν διαφανή). Σε ένα μεσαίου μεγέθους μπολ σαλάτας, βάλε όλα τα υλικά της σαλάτας και πρόσθεσε τα κομμάτια γλυκιάς πατάτας. Σέρβιρε τη σαλάτα με λίγο ελαιόλαδο, βαλσάμικο ξύδι και φρεσκοστυμμένο λεμόνι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.