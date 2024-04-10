Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα Τετάρτη τις «οδηγίες για το πρωινό» και συγκεκριμένα την προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες για τη σύσταση, την ονομασία, την εμπορική σήμανση και την παρουσίαση ορισμένων τροφίμων πρωινού, με 603 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 10 αποχές.

Ο νέοι κανόνες στοχεύουν στην καταπολέμηση των εισαγωγών νοθευμένου μελιού από τρίτες χώρες, μέσω της υποχρεωτικής και ξεκάθαρης επισήμανσης της χώρας προέλευσης, ενώ θα δρομολογήσουν και τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής της εμπορικής διαδρομής του προϊόντος.

Παράλληλα, θα υπάρχει και σαφέστερη σήμανση σχετικά με την περιεκτικότητα των χυμών φρούτων σε σάκχαρα, καθώς και για την ελάχιστη περιεκτικότητα σε φρούτα στις μαρμελάδες.

Ένα μεγάλο μέρος του μελιού που εισάγεται από χώρες εκτός ΕΕ είναι ύποπτα ότι είναι νοθευμένο με ζάχαρη και παραμένει απαρατήρητο στην αγορά της ΕΕ (Επιτροπή 2021). Προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια τέτοια απάτη και να ενημερωθούν καλύτερα οι καταναλωτές, υπήρξε συμφωνία να είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται με σαφήνεια στο ίδιο οπτικό πεδίο με το όνομα του προϊόντος, οι χώρες από τις οποίες προέρχεται το μέλι αντί μόνο εάν προέρχεται από την ΕΕ ή όχι, κάτι που ισχύει σήμερα για τα μείγματα μελιού. Πρέπει επίσης να αναφέρονται τα ποσοστά του μελιού που προέρχεται από τουλάχιστον τις τέσσερις πρώτες χώρες προέλευσης. Εάν αυτό δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού μελιού, τα ποσοστά πρέπει να αναφέρονται για όλες τις χώρες.

Έπειτα από μελέτες σκοπιμότητας και για τον περαιτέρω περιορισμό της απάτης, η Επιτροπή θα προτείνει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης ή παρόμοια τεχνική για να είναι δυνατή η ανίχνευση του μελιού στους μελισσοκόμους. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση των ελέγχων, την ανίχνευση νοθείας στο μέλι και για την παροχή συστάσεων για ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας της ΕΕ που επιτρέπει τον εντοπισμό του μελιού από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα που συγκομίζει.

Για τους χυμούς φρούτων και τις μαρμελάδες, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση που θα αξιολογεί την υποχρεωτική επισήμανση στη χώρα προέλευσης των φρούτων που χρησιμοποιούνται εντός 36 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση, εάν χρειάζεται.

Σήμανση περιεχομένου χυμών και μαρμελάδων

Ειδικότερα για τις μαρμελάδες, ο γενικός κανόνας θα είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 450 γραμμάρια φρούτων για την παραγωγή 1 κιλού μαρμελάδας.

Με βάση την πρόταση του Κοινοβουλίου, συμφωνήθηκε ότι η ετικέτα «περιέχει μόνο φυσικά σάκχαρα» θα πρέπει να επιτρέπεται για τους χυμούς φρούτων. Επιπλέον, για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα, συμφωνήθηκε ότι οι αναδιαμορφωμένοι χυμοί φρούτων μπορούν να φέρουν την ετικέτα «χυμός φρούτων μειωμένης ζάχαρης» εάν έχει αφαιρεθεί τουλάχιστον το 30% των φυσικών σακχάρων. Ωστόσο, οι παραγωγοί ενδέχεται να μην χρησιμοποιούν γλυκαντικά για να αντισταθμίσουν την επίδραση της μείωσης της ζάχαρης στη γεύση, την υφή και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Η νέα δέσμη κανόνων πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει τους νέους κανόνες δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος τους.

Η αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ για τις «οδηγίες για το πρωινό» προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Απριλίου 2023, αποσκοπώντας στην επικαιροποίηση των υφιστάμενων προτύπων που ορίστηκαν περισσότερα από 20 χρόνια πριν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.