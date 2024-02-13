Λοιπόν, πολύ λένε ότι το να φτιάξεις pancakes είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις στην κουζίνα – ακόμα και ένας αρχάριος μπορει να τα καταφέρει.

Όμως, όποιος έχει κάψει μία δόση στο τηγάνι, ή του έχει σβολιάσει το μείγμα, θα σας πει ότι τελικά δεν είναι και τόσο ευκολο.

Η Daily Mail ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα και ρώτησε τους ειδικούς ποια είναι η τέλεια συνταγή (και tips) για pancakes σύμφωνα με… την επιστήμη.

Αν θέλετε μια παραδοσιακή αγγλική τηγανίτα, χρησιμοποιήστε 200 ml γάλα, 100 γραμμάρια αλεύρι, ένα ή δύο αυγά και μια πρέζα αλάτι.

«Το αλάτι έρχεται σε καλή αντίθεση με τη γλύκα της ζάχαρης, αν σκοπεύετε να την σερβίρετε με κάτι γλυκό» προτείνει ο καθηγητής Ian Eames , ειδικός στη μηχανική ρευστών από το UCL (!)

Αν θέλετε μια πιο αμερικάνικη τηγανίτα, ο καθηγητής Eames προτείνει 200 ml γάλα, 200 g αλεύρι και δύο αυγά.

Σε γενικές γραμμές, «όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε γάλα, τόσο πιο αραιή και λεπτή θα βγει η τηγανίτα σας ».



Λάδι στο τηγάνι

Το μυστικό στο τηγάνι είναι να χρησιμοποιούμε λάδι (κάποιο σπορέλαιο κατά προτίμηση) και όχι βούτυρο, όπως κάνουν οι περισσότεροι.

«Το φυτικό λάδι έχει χαμηλότερο "σημείο καπνού" από το βούτυρο, επομένως μπορεί να ζεσταθεί χωρίς να καεί και απλώνεται ευκολότερα γύρω από το τηγάνι, πράγμα που σημαίνει καλύτερη μεταφορά θερμότητας στη τηγανίτα για πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα» δήλωσε ο καθηγητής Ian Eames.

Πηγή: skai.gr

