Οι 4 συνταγές που μπορείτε να φτιάξετε αυτό το Σαββατοκύριακο

Και μπορεί αυτές οι μέρες των γιορτών να είναι ιδανικές για να πειραματιστείς με νέες -ή και παλιές- εορταστικές συνταγές, είναι λίγο νωρίς όμως για να φτιάξεις από τώρα μελομακάρονα και κουραμπιέδες!

Για αυτό, εδώ θα δεις τις δικές μας αγαπημένες συνταγές, που αξίζει να φτιάξεις αυτό το Σαββατοκύριακο.

Κρέπες με γέμιση cheesecake κολοκύθας

Υλικά:

1 φλιτζάνι αλεύρι

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού ανάμεικτα μπαχαρικά: κανέλα, μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο & τζίντζερ

1 ½ φλιτζάνι γάλα

2 αυγα

3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, λιωμένο

¼ φλιτζανιού πουρέ κολοκύθας

½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Για τη γέμιση:

3 κουταλιές της σούπας πουρέ κολοκύθας

150 γραμμάρια τυρί κρέμα

2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος

½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

¼ φλιτζάνι ζάχαρη άχνη

½ κουταλάκι του γλυκού μπαχαρικό κολοκύθας

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το αλάτι και τα μπαχαρικά και μετά πρόσθεσε το γάλα, τα αυγά, το βούτυρο, τον πουρέ κολοκύθας και το εκχύλισμα βανίλιας. Τοποθέτησε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Άλειψε ένα αντικολλητικό τηγάνι με φυτικό λάδι χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας και ζέστανέ το σε μέτρια θερμοκρασία. Ρίξε με ένα μεγάλο κουτάλι το μείγμα και άπλωσέ τη από άκρη σε άκρη. Μόλις πάρει χρώμα η μία πλευρά της κρέπας γύρισέ την από την άλλη και ύστερα αφαίρεσέ τη.

Γέμιση:

Στο μπολ του μίξερ, χτύπα την κρέμα γάλακτος και πρόσθεσε το εκχύλισμα βανίλιας και τη ζάχαρη άχνη. Πρόσθεσε το τυρί κρέμα και τον πουρέ κολοκύθας και ανακάτεψε. Άπλωσε μια κουταλιά της σούπας από τη γέμιση σε κάθε κρέπα. Δίπλωσέ τες και περίχυσε με λιωμένη αλατισμένη σάλτσα καραμέλας και πασπάλισε με λίγη κανέλα.

Σαλάτα ζυμαρικών του Καίσαρα

Υλικά για 4 με 6 μερίδες:

Για το dressing:

¼ του φλιτζανιού μουστάρδα Ντιζόν

¼ του φλιτζανιού φρέσκο ​​χυμό λεμονιού

2 μικρά αβοκάντο, καθαρισμένα και κομμένα

1 κουταλιά της σούπας σκόνη σκόρδο

½ φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο τυρί παρμεζάνα, καθώς και περισσότερα για σερβίρισμα

2 κουταλάκια του γλυκού σάλτσα από πολτοποιημένες αντζόυγιες

¼ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη βάση της σαλάτας:

250 γραμμάρια ζυμαρικά, όπως πένες, βίδες ή φιογκάκια

2 καρδιές μαρουλιού

1½ φλιτζάνια κρουτόν

Εκτέλεση:

Για το dressing: Σε ένα μπλέντερ, βάλε τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού, τα αβοκάντο, το σκόρδο και την πάστα από αντζούγιες. Χτύπα μέχρι να αναμειχθούν καλά και στη συνέχεια, ρίξε στο ελαιόλαδο και χτύπα για λίγο ακόμα. Μετάφερε το dressing σε ένα μπολ και ρίξε την παρμεζάνα και το πιπέρι.

Για τη σαλάτα: Βράσε αλατισμένο νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Πρόσθεσε τα ζυμαρικά και μαγείρεψέ τα για 8 έως 10 λεπτά, ή σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στράγγιξε τα ζυμαρικά. Μετάφερέ τα σε ένα μεγάλο μπολ σερβιρίσματος για να κρυώσουν ελαφρά. Κόψε τις καρδιές μαρουλιού σε κομμάτια και, στη συνέχεια, πρόσθεσέ τες στο μπολ με τα ζυμαρικά. Πρόσθεσε το dressing και ανακάτεψε καλά. Πρόσθεσε τα κρουτόν και γάρνιρε με παρμεζάνα. Σέρβιρε αμέσως ή βάλε τη σαλάτα στο ψυγείο, μέχρι να την σερβίρεις.

Συμβουλή: Εάν δεν σερβίρεις αμέσως τη σαλάτα, μην προσθέσεις τα κρουτόν για να αποφύγεις το να μαλακώσουν πολύ. Για να αποθηκεύσεις τη σαλάτα, κάλυψέ με την με μια μεμβράνη ή βάλε την σε ένα μπολ με καπάκι και άφησέ την στο ψυγείο έως και 48 ώρες.

Μπισκότα καπουτσίνο με λευκή σοκολάτα

Τι θα χρειαστείς:

1 κούπα (220 γραμμάρια) ανάλατο βούτυρο, χωρισμένο σε μισή κούπα λιωμένο και μισή σε θερμοκρασία δωματίου.

1 κούπα καστανή ζάχαρη

1/2 κούπα λευκή ζάχαρη

1 μεγάλο αυγό

1 κρόκος αυγού

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

2 1/3 της κούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

3/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 κουταλιές της σούπας στιγμιαίος καφές καπουτσίνο

1 φλιτζάνι σταγόνες λευκής σοκολάτας

Πώς θα τα φτιάξεις:

Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακάτεψε το αλεύρι, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι. Σε ένα άλλο μπολ χτύπα το βούτυρο, την καστανή και τη λευκή ζάχαρη, για περίπου 3 έως 5 λεπτά. Πρόσθεσε το αυγό και τον κρόκο του αυγού και χτύπα τα σε μέτρια ταχύτητα έως ότου το μείγμα να γίνει αφράτο. Ρίξε και το εκχύλισμα βανίλιας. Πρόσθεσε τα υπόλοιπα υλικά, χωρίς τη λευκή σοκολάτα και τον καφέ και χτύπα με το μίξερ για 3 λεπτά ακόμη. Σταμάτα το μίξερ και πρόσθεσε τον καφέ και τις σταγόνες λευκής σοκολάτας. Ανακάτεψέ τα με μια σπάτουλα μέχρι να ενωθούν καλά. Κάλυψε τη ζύμη με πλαστική μεμβράνη και τοποθέτησέ τη στο ψυγείο για περίπου 45 λεπτά.

Λίγο πριν να είσαι έτοιμη να ψήσεις τα μπισκότα, προθέρμανε τον φούρνο στους 200 βαθμούς. Με ένα κουτάλι φτιάξε τα μπισκότα σου και τοποθέτησε τα σε ένα αντικολλητικό ταψί. Ψήσε για περίπου 12 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς γύρω από τις άκρες. Αφαίρεσε το ταψί από τον φούρνο, και άσε τα μπισκότα να κρυώσουν για περίπου 10 λεπτά. Μετά μπορείς να τα μεταφέρεις σε ένα πιάτο μέχρι να κρυώσουν εντελώς. Εάν χρειαστεί να τα αποθηκεύσεις μπορείς να τα βάλεις σε ένα αεροστεγές μπολ και θα διατηρηθούν για αρκετές ημέρες.

Κέικ μωβ καρότου με μέλι

Υλικά:

2 1/2 κούπες μωβ καρότο, τριμμένο

1 1/2 κούπες αλεύρι

1/2 κούπα μέλι

1/2 κούπα ελαιόλαδο

2 αυγά

1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια

1/2 κουταλιά της σούπας κανέλα

1/4 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

4 κουταλιές της σούπας κακάο (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Ανακάτεψε πρώτα όλα τα στερεά: το αλεύρι με το μπέικιν, τη σόδα, την κανέλα και το μοσχοκάρυδο. Έπειτα, ανακάτεψε τα υγρά σε άλλο μπολ: τα αυγά, το μέλι, το λάδι, τη βανίλια και τα καρότα. Για να φτιάξεις τη ζύμη ανακάτεψε τα στερεά με τα υγρά. Αν θέλεις να το κάνεις μισό λευκό, μισό κακάο, πρόσθεσε τις 4 κουταλιές κακάο στη μισή ζύμη.

Προθέρμανε το φούρνο στους 180-190 βαθμούς. Λάδωσε μία φόρμα κέικ και πρόσθεσε το μείγμα. Ψήσε για 25 λεπτά. Βγάλε το κέικ από το φούρνο και άφησέ το να κρυώσει. Σέρβιρέ το σκέτο ή με τυρί κρέμα ή σοκολάτα.

