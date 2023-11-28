Τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε όταν μαγειρεύουμε ζυμαρικά

Επειδή τα μακαρόνια αξίζει να τα απολαμβάνεις, στη συνέχεια σου έχουμε τα πιο κοινά λάθη που κάνεις και πώς να τα διορθώσεις.

Μαγειρεύεις περισσότερα από όσο πρέπει

Καλό είναι να αρκεστείς κάθε φορά στο να μαγειρεύεις τον αριθμό των μερίδων που πρόκειται να καταναλωθούν στο γεύμα που ακολουθεί. Παρόλο που το να μαγειρέψεις περισσότερα μακαρόνια σου γλυτώνει χρόνο και χρήμα. Αν δεν είσαι καλή με τους υπολογισμούς, ένας απλός τρόπος είναι να υπολογίσεις 75 γρ. (άβραστα) μακαρόνια για μια κανονική μερίδα ενός ατόμου.

Χρησιμοποιείς μικρή κατσαρόλα

Αν είσαι ανάμεσα στο να χρησιμοποιήσεις τη μικρή ή τη μεγάλη κατσαρόλα, πάντα να επιλέγεις τη μεγαλύτερη. Γέμισε τα 2/3 της με νερό (χρειάζεσαι τουλάχιστον 2 λίτρα νερό για να μαγειρέψεις σωστά τα μακαρόνια) για να «έχουν τον χώρο τους». Να μαγειρευτούν σωστά και να αποφύγεις τα ενοχλητικά κολλήματα μεταξύ τους. Αυτά που πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν, προσθέτοντας λάδι, κάτι που είναι μύθος.

Δεν αλατίζεις το νερό

Ένα από τα μυστικά για καλό μαγείρεμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μακαρόνια, είναι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το αρκετό νερό. Εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε και το αλάτι (~30 g αλάτι / 2 λίτρα νερό). Σημασία και έχει και η στιγμή που θα προσθέσεις τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Μην τα βάζεις αν το νερό δεν κοχλάζει, γιατί αν το κάνεις, τα μακαρόνια σου θα γίνουν κολλώδη και δεν θα μαγειρευτούν σωστά.

Πετάς το νερό στο οποίο έχεις βράσει τα μακαρόνια

Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι λίγο νεράκι από αυτό που έβρασαν τα μακαρόνια κάνει τη σάλτσα σου πιο γευστική και τη «δένει» με φυσικό τρόπο. Την επόμενη φορά, λοιπόν, κράτησε στην άκρη λίγη ποσότητα από το νερό και πρόσθεσε όσο βλέπεις ότι χρειάζεται η σάλτσα σου. Το αποτέλεσμα θα σε εντυπωσιάσει.

Βάζεις πολύ σάλτσα

Όσο πιο πεινασμένη, τόσο περισσότερη σάλτσα. Αλλά το να «πνίξεις» τα μακαρόνια σου στη σάλτσα, θα καταλήξει να κάνει τα ζυμαρικά σου πολύ βαριά. Με συνέπεια να μην τα απολαύσεις όσο θα ήθελες (εκτός αν πεινάς πάρα πολύ). Άσε, που δε χρειάζονται όλα τα ζυμαρικά συνοδεία σάλτσας. Δοκίμασε να συνδυάσεις τορτελίνια με γέμιση σπανάκι-τυρί, με λίγο αρωματισμένο με βότανα βούτυρο ή λίγο φρέσκο λάδι. Σημασία έχει και η αλληλουχία στην προσθήκη της σάλτσας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάζεις τα μακαρόνια στη σάλτσα και όχι το αντίθετο. Μόλις σουρώσεις τα μακαρόνια (και έχεις φροντίσει να κρατήσεις λίγο νερό), τα προσθέτεις στο σκεύος που έχεις φτιάξει τη σάλτσα. Αν χρειαστεί, βάζεις λίγο από το νερό που έχεις κρατήσει και συνεχίζεις να μαγειρεύεις για λίγα ακόμη λεπτά.

Δεν θεωρείς τα ζυμαρικά κάτι ιδιαίτερο

Και πόσο λάθος κάνεις! Τα ζυμαρικά, με τη συνοδεία της κατάλληλης σάλτσας, μπορούν να γίνουν ένα πολύ ιδιαίτερο και εορταστικό πιάτο. Στην Ιταλία κάθε εορταστικό γεύμα ξεκινά με ζυμαρικά με κοινό παράγοντα όλων την ντόπια και φρέσκια πρώτη ύλη. Μια καλή ιδέα για φέτος τα Χριστούγεννα είναι να φτιάξεις μια μακαρονάδα με Χριστουγεννιάτικο κιμά, ο οποίος θα περιέχει τα υλικά που περιέχει η γέμιση της γαλοπούλας όπως π.χ. κουκουνάρι, κάστανο, σταφίδες και μπόλικη γραβιέρα τριμμένη!

