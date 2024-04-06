Τα ντόνατς έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας αφού αποτελούν το τέλειο γλύκισμα για το πρωινό μας ή για να συνοδεύσει τον καφέ μας. Και φυσικά δεν μπορείς να τους αντισταθείς και να φας μόνο ένα.

Εάν τρέφεις και εσύ την ίδια συμπάθεια για τα ντόνατς, ήρθε η ώρα να μάθεις πώς μπορείς να τα φτιάξεις μόνη σου στην κουζίνα σου. Η παρακάτω συνταγή για ντόνατς με γλάσο από σιρόπι σφενδάμου είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι!

Υλικά:

3 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουταλιά της σούπας μπέικιν πάουντερ

1/2 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο

λίγο αλάτι

1 φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη

2 αυγά

1/3 φλιτζάνι βούτυρο, λιωμένο

1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια

1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού

1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος

λάδι για το τηγάνισμα

Για το γλάσο:

3 κούπες ζάχαρη άχνη

3 κουταλιές της σούπας σιρόπι σφενδάμου

1/2 κουταλάκι του γλυκού βανίλια

3 κουταλιές της σούπας βούτυρο

3-4 κουταλιές της σούπας γάλα

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και το αλάτι.

Σε ένα μεσαίο μπολ, χρησιμοποιώντας ένα μίξερ, χτύπα τα αυγά, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το ξύσμα λεμονιού μέχρι να ασπρίσουν και να πήξουν. Πρόσθεσε σιγά σιγά το λιωμένο βούτυρο και χτύπα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Πρόσθεσε τη μισή κρέμα γάλακτος και χτύπα καλά να ενωθεί. Πρόσθεσε την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος και χτύπα μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως.

Ρίξε τα υγρά υλικά στο μπολ με τα στερεά και χρησιμοποίησε μια σπάτουλα για να ανακατέψεις μέχρι να ενωθούν.

Άπλωσε τη ζύμη με κουτάλι σε ένα μεγάλο κομμάτι πλαστικής μεμβράνης και τύλιξέ τη σφιχτά. Βάλε τη ζύμη του ντόνατ στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα ή όλη τη νύχτα.

Όταν είσαι έτοιμη να φτιάξεις τα ντόνατς, ζέστανε μια κατσαρόλα με αρκετό λάδι (τόσο όσο να καλύπτεις τα ντόνατς) σε μέτρια θερμοκρασία στους 200 βαθμούς.

Ενώ το λάδι σου ζεσταίνεται, αλεύρωσε ελαφρά μια επιφάνεια εργασίας και άπλωσε τη ζύμη για ντόνατς. Πασπάλισε με λίγο αλεύρι και άνοιξέ τη σε πάχος 2 εκατοστά περίπου. Χρησιμοποιώντας έναν κόφτη ντόνατ κόψε τους 12 λουκουμάδες.

Μόλις ζεσταθεί το λάδι, τοποθέτησε απαλά 2-3 λουκουμάδες τη φορά στο λάδι για να ψηθούν. Μόλις τα ντόνατς επιπλέουν στην κορυφή, άφησέ τα να ψηθούν για περίπου 1 λεπτό ακόμα πριν τα αναποδογυρίσεις και τα τηγανίσεις για ένα επιπλέον λεπτό από την άλλη πλευρά.

Μόλις ψηθούν βγάλε τα από την κατσαρόλα, χρησιμοποιώντας μια τρυπητή κουτάλα για να στάξει το περιττό λάδι στην κατσαρόλα. Τοποθέτησε τα μαγειρεμένα ντόνατς σε μια σχάρα για να κρυώσουν και να στάξει όλο το περιττό λάδι.

Άφησέ τα να κρυώσουν για λίγα λεπτά πριν τα βουτήξεις στο γλάσο.

Για το γλάσο:

Βάλε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια θερμοκρασία να λιώσει. Μόλις λιώσει, ανέβασε λίγο τη θερμοκρασία μέχρι να ροδίσει. Απόσυρε από το μάτι της κουζίνας και μετάφερέ το σε ένα μπολ ανάμειξης.

Πρόσθεσε τη ζάχαρη άχνη, τη βανίλια, το σιρόπι σφενδάμου και 2 κουταλιές της σούπας γάλα. Χτύπα όλα τα υλικά μαζί μέχρι να ομογενοποιηθούν. Εάν το γλάσο είναι πολύ πηχτό, πρόσθεσε το επιπλέον γάλα, 1 κουταλιά της σούπας τη φορά.

Μόλις κρυώσουν τα ντόνατς λιγάκι, βύθισε τα 3/4 του ντόνατς στο γλάσο, και επίστρεψε τα γλασαρισμένα ντόνατς στη σχάρα.

Άσε τα ντόνατς να κάτσουν για περίπου 10 λεπτά, ώστε το γλάσο να σταθεροποιηθεί λίγο πριν σερβίρεις.

