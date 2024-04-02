Για να εξασφαλίσεις τη μέγιστη γεύση, φρόντισε για πλούσια αρωματικά, μπόλικο κρεμμύδι και άφθονο σκόρδο. Λίγες λιαστές ντομάτες ανεβάζουν περισσότερο τη γεύση. Οι φακές, το τριμμένο ψωμί και ένα αυγό θα δέσουν τα υλικά.

Από πάνω βάλε ψημένες φέτες ντομάτας, καραμελωμένο κρεμμύδι, αβοκάντο, σπανάκι, μουστάρδα και λίγο έμενταλ.

Για 4 μεγάλα μπιφτέκια θα χρειαστείς:

1 φλιτζάνι βρασμένες φακές, επί 8-10 λεπτά

5 ψωμάκια χάμπουργκερ ολικής αλέσεως

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 μέτριο κρεμμύδι, κομμένο σε μικρά κυβάκια

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 συσκευασία (250 γρ.) μανιτάρια, ψιλοκομμένα

3-4 λιαστές ντομάτες

1 αυγό

αλατοπίπερο

λίγο λάδι

ψητές ντομάτες

καραμελωμένα κρεμμύδια

άλειμμα αβοκάντο ή φέτα αβοκάντο

σπανάκι/ελβετικό προαιρετικά

Πώς να το φτιάξεις:

Δούλεψε το ένα ψωμάκι σε ένα blender για να φτιάξεις το τρίμμα. Άφησε στην άκρη. Σε ένα τηγάνι, ζέσταινε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή ένταση και σόταρε το κρεμμύδι με μια πρέζα αλάτι μέχρι να μαλακώσει και να ροδίσει στις άκρες. Πρόσθεσε το σκόρδο, ανακάτεψε και μαγείρεψε άλλα 30-60 δευτερόλεπτα. Πρόσθεσε άλλη μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο στο τηγάνι, ζέστανε το σε δυνατή φωτιά και πρόσθεσε τα μανιτάρια και στη συνέχεια λίγο ακόμα αλάτι – άφησε τα μανιτάρια να ιδρώσουν και να βγάλουν τα υγρά τους. Χαμήλωσε τη φωτιά σε μέτρια και συνέχισε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και να ροδίσουν τα μανιτάρια. Μόλις είναι έτοιμο, άφησέ το στην άκρη να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στο blender πρόσθεσε τις λιαστές ντομάτες, πρόσθεσε το μείγμα κρεμμυδιού/μανιταριού και επεξεργάσου το μέχρι να μοιάζει με μείγμα κιμά. Πρόσθεσε τις φακές, επεξεργάσου έτσι ώστε κάποιες από τις φακές να λιώσουν και κάποιες να μείνουν ολόκληρες. Πρόσθεσε το τρίμμα, το αυγό, μια πρέζα αλάτι και πιπέρι – και ανακάτεψε να ενωθούν καλά. Άφησε το μείγμα να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά στο ψυγείο. Χώρισε το μείγμα σε τέσσερις μερίδες. Πλάσε κάθε μερίδα σε μπάλα και ισιώνουμε σε μπιφτέκι. Ζέστανε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, πρόσθεσε περίπου 2 κουταλιές της σούπας λάδι στο τηγάνι. Βάλε στο τηγάνι τα μπιφτέκια και ψήσε περίπου 3-5 λεπτά ανά πλευρά, ανάλογα με τη θερμότητα του τηγανιού. Εάν θα χρησιμοποιήσεις τυρί, πρόσθεσε το τυρί στα μπιφτέκια μετά το πρώτο γύρισμα.

Για να μαγειρέψεις τις φακές:

1 φλιτζάνι φακές – ξεπλυμένες

2 φλιτζάνια νερό

Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε τις φακές και το νερό. Αφήνουμε να πάρει μια βράση, σιγοβράζουμε και μαγειρεύουμε σκεπασμένο για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν οι φακές. Στραγγίζουμε.

Για να μαγειρέψεις τα καραμελωμένα κρεμμύδια:

1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες

ελαιόλαδο

αλάτι

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε μερικά κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια και μια πρέζα αλάτι. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 30 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά μέχρι να ροδίσουν καλά.

Για να φτιάξεις το αβοκάντο-γιαούρτι

1 ώριμο αβοκάντο

3 κουταλιές της σούπας απλό ελληνικό γιαούρτι

Ανακατεύεις μαζί τα υλικά να ενωθούν καλά.

