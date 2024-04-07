Μπράουνις με παγωτό και λιωμένη σοκολάτα

Λέει η @baketheclick: Και φυσικά το μπράουνις το σωστό σερβίρεται με παγωτό και έξτρα λιωμένη σοκολάτα που μόλις αγγίξει το παγωτάκι, γίνεται super crunchy!

Για 9 μεγάλα κομμάτια θα χρειαστείς:

175 γρ βούτυρο 175 γρ σοκολάτα 20 γρ. κακάο Ξύσμα από 1 πορτοκάλι 3 αυγά 150 γρ ζάχαρη καστανή 100 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. 50 γρ. φιστίκι Αιγίνης τριμμένο 40 γρ. λιωμένη μαύρη σοκολάτα (για επικάλυψη) Επιπλέον τριμμένο φιστίκι Αιγίνης (για επικάλυψη)

Πώς θα το φτιάξεις:

1. Σε μπεν μαρί λιώνεις τη σοκολάτα. 2. Προσθέτεις στη σοκολάτα το βούτυρο, το κακάο και το ξύσμα. 3. Χτυπάς με μίξερ χειρός τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι ν’ αφρατέψουν. 4. Ενώνεις προσεκτικά τα δύο μείγματα. 5. Κοσκινίζεις το αλεύρι και το ρίχνεις στο μείγμα βροχηδόν. 6. Ανακατεύεις απαλά με μια σπάτουλα, ώστε το μείγμα να μη χάσει τον όγκο του. 7. Τέλος προσθέτεις τα τριμμένα φιστίκια και ανακατεύεις λίγο ακόμα. 8. Σε ταψί ή πυρέξ διαστάσεων 24 x 24 εκ. καλύπτεις με αντικολλητικό χαρτί και τοποθετείς το μείγμα. Στρώνεις την επιφάνεια με ένα κουτάλι ώστε να κατανεμηθεί το ίδιο παντού. 9. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο για είκοσι λεπτά. 10. Σερβίρεις με παγωτό και έξτρα λιωμένη σοκολάτα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ:

Αφράτο κέικ με σιρόπι από μηλίτη και σαντιγί με cream cheese

Εσύ λαμβάνεις αρκετή πρωτεΐνη με τα γεύματα σου;

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.