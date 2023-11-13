Η Ελλάδα για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα barbeque

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα barbeque.

Η Meat & Fire Chef Μυρσίνη Λαμπράκη επιλέχθηκε από τον World Barbeque Association ως η μοναδική γυναίκα κριτής απ’ όλη την Ευρώπη και εκπροσωπεί την Ελλάδα στις ομάδες των κριτών, στη διοργάνωση που θα γίνει από τις 17 έως 19 Νοεμβρίου στην Κόστα Ρίκα.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα barbeque θα πάρουν μέρος 50 ομάδες από όλο τον κόσμο, οι οποίες θα διαγωνιστούν σε έξι κατηγορίες και θα κριθούν για τη γεύση, το άρωμα, την υφή, την τρυφερότητα, καθώς επίσης για την εμφάνιση και τη δημιουργικότητα του πιάτου και του συνοδευτικού του.

Όλα αυτά θα πρέπει να εκτελεστούν σε ψησταριές, παρίγιες, καπνιστήρια και ανοιχτές κατασκευές φωτιάς που λειτουργούν και τροφοδοτούνται αποκλειστικά από κάρβουνο, μπριγκέτες, πέλλετ και ξύλο. Καμία άλλη πηγή θερμότητας δεν επιτρέπεται, όπως ψησταριές ή καπνιστήρια που λειτουργούν με ρεύμα ή αέριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.