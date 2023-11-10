Θέλεις να μαγειρέψεις σολομό με σκόρδο και μέλι και φοβάσαι πως θα αποτύχεις; Μην ανησυχείς για τίποτα γιατί εδώ θα βρεις την πιο τέλεια αλλά και εύκολη συνταγή για να το κάνεις. Για αρχή, πριν ξεκινήσεις τη μαγειρική, ήξερες πόσα θρεπτικά οφέλη περιέχει ένας σολομός για την υγεία του ανθρώπου;

Ο σολομός, είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά, κυρίως σε: Ω-3 λιπαρά οξέα, πρωτεΐνη, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, κάλιο, σελήνιο, ασταξανθίνη, μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, προλαμβάνει την εμφάνιση φλεγμονής, προασπίζει την υγεία του εγκεφάλου, βοηθά στη διατήρηση της καλής υγείας των ματιών.

Αν είσαι αρχάρια στα ψάρια, μην ανησυχείς καθόλου. Το ψήσιμο των ψαριών και ειδικά του σολομού, μπορεί να φαίνεται «τρομακτικό», αλλά δεν είναι και με τις παρακάτω συμβουλές μας, θα δεις πως θα τα καταφέρεις και εσύ. Εδώ θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις.

Τι θα χρειαστείς;

Για τη σάλτσα:

4 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. λευκό ξύδι

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

Για τον σολομό:

2 φιλέτα σολομού (200 γρ. ανά φιλέτο), χωρίς πέτσα

ελαιόλαδο

αλάτι, κατά βούληση

πιπέρι μαύρο, φρεσκοτριμμένο, κατά βούληση

σουσάμι, για γαρνιτούρα

σχοινόπρασο ή φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο, για γαρνιτούρα

Πώς θα το φτιάξεις:

Βγάλε τα φιλέτα σολομού από το ψυγείο 20 λεπτά πριν ξεκινήσεις να τα μαγειρέψεις. Σκούπισε ίσα ίσα τα φιλέτα με χαρτί κουζίνας και βάλε αλάτι και πιπέρι. Σε ένα μικρό μπολ βάζε το μέλι, τη σάλτσα σόγιας, το ξύδι , το σκόρδο και χτύπα με σύρμα μέχρι να ενωθούν. Βάλε ελαιόλαδο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και βάλε μέτρια προς υψηλή φωτιά. Στη συνέχεια, βάλε το σολομό στο τηγάνι και μαγείρεψέ τον για 3 λεπτά. Γύρισε πλευρά και μαγείρεψε για 2 λεπτά ακόμη. Ρίξε τη σάλτσα πάνω στο σολομό και μαγείρεψε για 1 λεπτό μέχρι να αρχίσει να δένει ελαφρά. Αν ο σολομός δεν έχει ψηθεί και η σάλτσα έχει πήξει αρκετά, πρόσθεσε 1 κ.σ. νερό. Βγάλε το τηγάνι από τη φωτιά, μετέφερε τα φιλέτα σε πιάτα, βάλε από πάνω τους τη σάλτσα, πασπάλισέ τα με σουσάμι και είσαι έτοιμη για να σερβίρεις!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.