Beaujolais Nouveau: Mία τέλεια επιλογή για τη καθημερινή απόλαυση

Αυτή είναι η φράση που ακούγεται από τους οινοπαραγωγούς του Beaujolais (Μποζολέ) τα ξημερώματα της τρίτης Πέμπτης του Νοεμβρίου. Φέτος θα ακουστεί την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου και με αυτόν τον τρόπο θα γνωστοποιηθεί σε όλον τον κόσμο η άφιξη του πρώτου κρασιού της χρονιάς. Παράλληλα θα σηματοδοτηθεί η έναρξη των εορτασμών υποδοχής ενός νεαρού αλλά υπέροχα επιτυχημένου και ‘μαρκετινίστικα’ μεγάλου κρασιού.

Η παράδοση του Beaujolais Nouveau μας γυρνά πίσω στο 1954. Η τότε ιδέα του να μεταφερθούν οι πρώτες φιάλες με αγώνα αυτοκινήτων στο Παρίσι τράβηξε τα πρώτα φώτα της δημοσιότητας και επέφερε την πρώτη αναγνώριση κάνοντας περί τη δεκαετία του 1970 το ‘ράλλυ Μποζολέ’ εθνική υπόθεση.

Το πρώτο κρασί λοιπόν του χρόνου προέρχεται από το Βeaujolais (Μποζολέ) περιοχή στη Βουργουνδία της Γαλλίας. Παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια της ποικιλίας Gamay (Γκαμέ) και ο τρύγος γίνεται αποκλειστικά και μόνο με το χέρι. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στις περιοχές του Μποζολέ όπως εξάλλου και στην Καμπανία ο χειρονακτικός τρύγος είναι υποχρεωτικός.

Αν και ερυθρό κρασί η διαδικασία οινοποίησής του διαφέρει από αυτή της ερυθρής. Οι ρόγες δεν αποχωρίζονται το τσαμπί τους το οποίο μπαίνει ακέραιο σε περιβάλλον διοξειδίου του άνθρακα. Στόχος είναι να προστατευτούν από αλλοιώσεις και η αλκοολική ζύμωση να γίνει ενδοκυτταρικά.

Η εμφιάλωση γίνεται δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης και το αποτέλεσμα είναι ένα φρέσκο και φρουτώδες κρασί γεμάτο γοητεία και ευδιάθετο χαρακτήρα. Το χρώμα του είναι ρουμπινί κόκκινο με έντονες βιολετί ανταύγειες.

Στη μύτη διακρίνονται τα κόκκινα φρούτα, η χαρακτηριστική της ποικιλίας μπανάνα και μια δόση γαρίφαλου αρκετά επίμονη αλλά φίνα. Στο στόμα κυριαρχούν αρώματα βατόμουρου και κερασιού που υπογραμμίζουν την τυπικότητα του Gamay και την αρωματικά φινετσάτη φρεσκάδα της νιότης του. Είναι μαλακό, αρωματικό, με δροσιστική οξύτητα και καθόλου τανίνες και κλείνει με μια ευχάριστη επίγευση που θυμίζει μαρμελάδα.

Αυτό το ευκολόπιοτο κι ελαφρύ κρασί πίνεται δροσερό και ιδανικά κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής του. Αποτελεί μία τέλεια επιλογή για τη καθημερινή απόλαυση καθώς μπορεί κανείς να το απολαύσει είτε σκέτο ή σε συνδυασμό με μεγάλη γκάμα εδεσμάτων όπως ήπιες συνταγές με κρέας, ζυμαρικά με ελαφριές σάλτσες, τυριά και ίσως ακόμα και κάποια φρούτα.

Αποκτήστε λοιπόν το δικό σας Beaujolais Nouveau επιλέγοντας ανάμεσα στους πιο σημαντικούς και δημοφιλείς παραγωγούς που θα φιλοξενήσει το House of Wine και γιορτάστε την έλευση του πρώτου κρασιού για τη σοδειά 2023. Την έλευση της ελπίδας στην πραγματικότητα, διότι όπως και το κρασί έτσι και η ζωή δε σταματάει.

*Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, και θα μπορείτε μέχρι την 15η Νοεμβρίου να προπαραγγείλετε κάποιο από τα θαυμάσια Beaujolais Nouveau 2023, ώστε να το παραλάβετε μετά τις 12 το μεσημέρι της 16ης Νοεμβρίου.

Γράφει η: Γιοβάννα Λύκου, υπέυθυνη επικοινωνίας - exclusive club coordinator του House of Wine

Πηγή: skai.gr

