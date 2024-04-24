Πώς να φτιάξετε γρήγορα flatbread pizza με δύο υλικά

Τι θα χρειαστείς; 1 φλιτζάνι απλό αλεύρι, 1 ½ κουταλάκι του γλυκού, μπέικιν πάουντερ, 1 κουταλάκι του γλυκού θαλασσινό αλάτι, ¾ φλιτζάνι απλό γιαούρτι, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, καραμελωμένα κρεμμύδια, αντζούγιες, πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσι και σαλάμι, jalapeno και mozzarella.

Πώς θα τη φτιάξεις:

Λάδωσε ελαφρά δύο ταψιά για πίτσα. Προθέρμανε τον φούρνο στους 190οC με αέρα. Βάλε σε ένα μπολ το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Πρόσθεσε το γιαούρτι και το λάδι και ανακάτεψε προσθέτοντας λίγο νερό, αν χρειάζεται, για να γίνει μια μαλακή ζύμη. Ακούμπησε τη ζύμη σε έναν ελαφρώς αλευρωμένο πάγκο και ζύμωσε για λίγα λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Χώρισε σε 2 μπάλες. Άνοιξε τη ζύμη και άπλωσε καραμελωμένα κρεμμύδια, αντζούγιες και πράσινες ελιές. Βάλε στη δεύτερη ζύμη σαλάμι, jalapeños και μοτσαρέλα. Ψήσε για 10-15 λεπτά μέχρι να φουσκώσει η ζύμη και να ροδίσει. Πασπάλισε τη πίτσα σαλάμι με ρόκα πριν τη σερβίρεις.

