Έχεις απίστευτες λιγούρες και δεν ξέρεις πως να φτιάξεις το Giant Pan Cookie Recipe; Παρακάτω θα βρεις όλα τα υλικά που θα χρειαστείς για να το φτιάξεις αλλά και την εκτέλεση βήμα βήμα, ώστε να γίνουν όλα σωστά.

Συστατικά:

120 γρ. ανάλατο βούτυρο, συν περισσότερο για το τηγάνι

50 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

50 γρ. ζάχαρη άχνη

1 αυγό, συν 1 κρόκο αυγού

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

160 γρ. αλεύρι

1/2 κουταλάκι του γλυκού σόδα

Μία γενναιόδωρη πρέζα αλάτι

100 γρ. σοκολάτα γάλακτος ή μαύρη σοκολάτα, χοντροκομμένη

παγωτό βανίλια, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθέρμανε το φούρνο στους 180°C. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακάτεψε το βούτυρο και τις δύο ζάχαρες μέχρι να έχεις μια λεία, παχιά πάστα. Πρόσθεσε το αυγό, τον κρόκο αυγού και τη βανίλια και ανακάτεψε μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα. Βάλε μέσα το αλεύρι, τη σόδα και το αλάτι και ανακάτεψε άλλη μια φορά. Θα πρέπει να γίνει μία παχιά, κολλώδη ζύμη. Βάλε την ψιλοκομμένη σοκολάτα και σχημάτισε τη ζύμη σε ένα μεγάλο μπολ. Βουτύρωσε ένα πυρίμαχο τηγάνι ή τηγάνι και πρόσθεσε τη ζύμη των μπισκότων. Ίσιωσε τη ζύμη με τα χέρια σου και βάλε τη στο τηγάνι. Μετάφερε στο φούρνο και ψήσε για 12 λεπτά μέχρι το μπισκότο να είναι χρυσαφένιο αλλά ακόμα μαλακό και κολλώδες στο κέντρο, με κομμάτια σοκολάτας που λιώνουν. Βγάλε από τον φούρνο και βάλε το μπισκότο και το λιωμένο παγωτό σε μπολ για να σερβίρεις.

