Αυτές οι τέλειες γαλλικές κρέπες suzettes ας είναι το γλυκό της εβδομάδας…

O Φεβρουάριος είναι ένας σύντομος μήνας, αλλά γεμάτος από τηγανίτες και ρομαντικές χειρονομίες. Στη Γαλλία έχουν δύο ημέρες τηγανίτας, την Τρίτη της Καθαράς Δευτέρας ή Mardi Gras, και την ημέρα Le Chandeleur (Candlemas) στις 2 Φεβρουαρίου.

Συστατικά:

Για το μείγμα της κρέπας

125 γρ. αλεύρι

3 αυγά

2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο

75 γρ. αλατισμένο βούτυρο (λιωμένο)

3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

350ml γάλα με πλήρες

Για τη σάλτσα πορτοκαλιού:

100 γρ. αλατισμένο βούτυρο

100 γρ. ζάχαρη

8 κουταλιές της σούπας Grand Marnier ή Cointreau

3 κουταλιές της σούπας κονιάκ

Ξύσμα και χυμός από 1 πορτοκάλι

50 γρ. βούτυρο (για το μαγείρεμα)

Εκτέλεση:

Για το μείγμα της κρέπας

Κοσκίνισε το αλεύρι σε ένα μπολ και κάντε μια λακκούβα στο κέντρο. Πρόσθεσε όλα τα υπόλοιπα υλικά του μείγματος και ανακάτεψε καλά με ένα σύρμα, αφαιρώντας τυχόν σβώλους που θα σχηματιστούν. Άφησε το μείγμα να ξεκουραστεί στο ψυγείο για μια καλή ώρα.

Για τη σάλτσα πορτοκαλιού

Βάλε το βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα, πρόσθεσε τη ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας Grand Marnier ή Cointreau και 1 κουταλιά της σούπας κονιάκ, το ξύσμα και το χυμό πορτοκαλιού. Άφησέ τα να βράσουν, ανακατεύοντας συνεχώς, και στη συνέχεια ανακάτεψε μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Για τις κρέπες

Ζέστανε λίγο βούτυρο σε ένα ταψί για κρέπες. Ρίξε λίγο ζυμάρι για κρέπες στο κέντρο, γέρνοντας το τηγάνι έτσι ώστε το ζυμάρι να καλύψει την επιφάνεια λεπτό και ομοιόμορφα. Μαγείρεψε για περίπου 20 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια γύρισε την κρέπα από την άλλη πλευρά και μαγείρεψε για άλλα 20 δευτερόλεπτα μέχρι να ροδίσει. Βγάλτη την από το τηγάνι, βάλτη ένα ζεσταμένο πιάτο και κράτησέ τη ζεστή όσο φτιάχνεις τις υπόλοιπες, λιώνοντας λίγο βούτυρο στο τηγάνι.

Για κάθε μία:

Για να σερβίρεις, ρίξε τη σάλτσα σε ένα τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Βάλε τις κρέπες μέσα στη σάλτσα μία μία, δίπλωσέ τες μία φορά και μετά ξανά, ώστε να γίνουν μικρά τρίγωνα. Άδειασε τη σάλτσα πάνω από τις κρέπες για να βεβαιωθείς ότι έχουν απορροφηθεί όλες από τη σάλτσα. Ζέστανε το υπόλοιπο Grand Marnier και το κονιάκ σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Στο τραπέζι, βάλε το τηγάνι και ρίξε πάνω από τις κρέπες και στη συνέχεια σέρβιρε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.