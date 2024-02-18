«Merci Chef!»: Εβδομάδα γαλλικής γαστρονομίας στην Αθήνα, από τις 25 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου

Για πρώτη φορά, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, διοργανώνουν μια εβδομάδα γαλλικής γαστρονομίας με τίτλο «Merci Chef!», από τις 25 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2024, με σκοπό να αναδείξουν και να ενισχύσουν τους γαστρονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα.

Οι δύο χώρες μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη γαστρονομία, την παράδοση και τις μαγειρικές απολαύσεις, γύρω από τις τοπικές τεχνοτροπίες και την ανάδειξη των προϊόντων και των περιοχών τους.

Η σημασία της τέχνης του τραπεζιού για την κουλτούρα και την οικονομία των δύο χωρών είναι εξίσου ουσιώδης για τον τουρισμό, την ελκυστικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά, τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ελλάδα.

Είναι μια κοινή κληρονομιά, η οποία αναδεικνύεται και αναπτύσσεται και μέσω της UNESCO.

Στην διάρκεια της εβδομάδας της γαλλικής γαστρονομίας θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και με ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και προϊόντων.

Έξι Γάλλοι σεφ, εκ των οποίων ένας βραβευμένος με αστέρι Michelin και τρεις βραβευμένοι Σεφ με την ανώτατη διάκριση M.O.F. (Meilleur Ouvrier de France – Καλύτερος Τεχνίτης της Γαλλίας), θα έρθουν στην Ελλάδα για να μοιραστούν τις γνώσεις τους με το ελληνικό κοινό.

Η εβδομάδα «Merci Chef!» φιλοδοξεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα των δύο χωρών, διαμέσου των τοπικών προϊόντων και των γαστρονομικών τους παραδόσεων.

Υπό την καθοδήγηση του σεφ της Πρεσβείας, Jean-Marie Hoffmann, Γάλλοι και Έλληνες σεφ θα μαγειρέψουν μαζί τονίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ γαλλικής και ελληνικής κουζίνας.

Το πρόγραμμα της εβδομάδας «Merci Chef » περιλαμβάνει εκδηλώσεις που σχεδιάστηκαν για να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι: σχολεία, κέντρα εκπαίδευσης, μέσα ενημέρωσης, και φυσικά το ευρύ κοινό.

Η γαλλική γαστρονομική εβδομάδα έχει τη στήριξη περισσότερων από τριάντα εταίρων, από τους τομείς των μεταφορών, των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και της εστίασης.

Η γαλλική γαστρονομία πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους γι’ αυτό και η γαστρονομική αυτή εβδομάδα, θα συμπεριλάβει πληθώρα πολιτιστικών και φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκδηλώσεων, αλλά και βραδιές γευσιγνωσίας με πρωταγωνιστές τα γαλλικά προϊόντα.

Όπως έλεγε και ο σπουδαίος σεφ Paul Bocuse, «δεν υπάρχει καλή κουζίνα, αν εξ αρχής δεν υπάρχει αγάπη προς εκείνους στους οποίους απευθύνεται».

Τέλος, οι Γάλλοι σεφ θα συμμετάσχουν και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία με ελληνικές σχολές εστίασης.

Οι προσκεκλημένοι Σεφ από τη Γαλλία με αλφαβητική σειρά :

- John ARGAUD, Σεφ

- Johann CHAPUIS, Σεφ βραβευμένος με 1 Αστέρι Michelin

- Laëtitia GABORIT, βραβευμένη MOF τυροκομίας

- Arnaud LARHER, βραβευμένος MOF ζαχαροπλαστικής

- Eulalie RUS, βραβευμένη MOF Σεφ ψαριών

- Marie SIMON, Σεφ ζαχαροπλαστικής βραβευμένη με τον τίτλο της « παγκόσμιας πρωταθλήτριας

γλυκών τεχνών »

﻿ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

25/02/2024

18:30│Four Seasons Astir Palace Hotel – Avra Bar

ΒΡΑΔΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : « ΚΟΚΤΕΙΛΣ Α ΛΑ ΓΑΛΛΙΚΑ » (COCKTAILS À LA FRANÇAISE) ***

Παρουσία τou βραβευμένου « MOF » Maxime HOERTH, και των μπάρμαν Hugo TOGNI από το μπαρ Pompette στο Τορόντο, Corentin GAUDIN και Nico de SOTO από το μπαρ Danico στο Παρίσι.

Από 25/02 έως 01/03/2024

*** ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ από τον βραβευμένο « MOF » ζαχαροπλαστικής Arnaud LAHRER, σε συνεργασία με το ζαχαροπλαστείο Madame Fraise. Διαθέσιμο στις πλατφόρμες εξ αποστάσεως πώλησης.

*** ΚΟΚΤΕΙΛ Α ΛΑ ΓΑΛΛΙΚΑ από την Αγάπη ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ στο μπαρ A for Athens cocktail bar & restaurant

26/02/2024

09:00-13:00│ Τζάνειο Νοσοκομείο

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦ ΙΑΚΩΒΟ ΑΠΕΡΓΗ ***

Προετοιμασία του πιάτου της ημέρας από τον Σεφ Ιάκωβο Απέργη και δωρεά στο νοσοκομείο (400 σοκολάτες Cacao Barry και μια μηχανή κοπής λαχανικών του γαλλικού οίκου ROBOT-COUPE από την EMKΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ)

14:00-21:00│ Madonna Upper Market

ΕΚΔΗΛΩΣΗ « RACLETTE » ***

Το Madonna Upper Market και η εταιρία Bridor μυούν το κοινό στον κόσμο της raclette και παρουσιάζουν τα προϊόντα της εταιρίας Bridor.

18:00-20:00│ Πρεσβεία Γαλλίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ « OΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ » ***

Η βραβευμένη «MOF» Σεφ ψαριών Eulalie RUS και η Σεφ του εστιατορίου Evi Evane στο Παρίσι Ντίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ προσκαλούν 30 βραβευμένους Σεφ σε μια παρουσίαση και γευσιγνωσία στρειδιών, οστράκων Saint-Jacques, γαλάζιου αστακού και καβουριών (Arapis Seafood), συνοδεία γαλλικών κρασιών (Trinity Wines).

20:00│ Εστιατόριο « Άκρα»

ΜΕΝΟΥ 8 ΧΕΡΙΑ (menu à huit mains) ***

Δείπνο από τον Σεφ John ARGAUD και τον Σεφ του εστιατορίου « Άκρα» Γιάννη Λουκάκη

Επιδόρπιο από την Σεφ Marie SIMON, παγκόσμια πρωταθλήτρια γλυκών τεχνών και τον Σεφ ζαχαροπλαστικής Σπύρο ΠΕΔΙΑΔIΤΑΚΗ, εστιατόριο « Άκρα».



27/02/2024

11:00-14:00│ Σχολή Τουριστικών, Ξενοδοχειακών και Γαστρονομικών Σπουδών «Le Monde»

MASTER CLASS « ΦΟΥΑ ΓΚΡΑ » ***

Ο Pascal BERNON, Σεφ του οίκου Rougié, σε συνεργασία με την εταιρεία De Gustibus, μοιράζεται με τους μαθητές τις συνταγές του με βασικό υλικό την πάπια.

13:00│ Πρεσβεία Γαλλίας

ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ***

Η Πρεσβεία της Γαλλίας και η Trinity Wines προσκαλούν τους Έλληνες σομελιέ σε μια «περιήγηση της Γαλλίας και των κρασιών της».

16:00-19 :00│ Ξενοδοχείο Academias Hotel

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ MASTER CLASS: « OΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ » ***

Η βραβευμένη «MOF» Σεφ ψαριών Eulalie RUS και η Σεφ του εστιατορίου Evi Evane στο Παρίσι Ντίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ αποκαλύπτουν τα μυστικά των θαλασσινών: στρείδια, όστρακα Saint-Jacques, γαλάζιος αστακός και καβούρια. Σε συνεργασία με τις εταιρίες Arapis Seafood και Trinity Wines.

17:00-19:h00│ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – « Maya le Bistro »

ΜΠΑΡ ΜΕ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ***

Η Délifrance προσκαλεί το κοινό να δοκιμάσει γαλλικά κρουασάν.

17:30-20:30│ Σχολή Le Monde

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ MASTER CLASS: « ΦΟΥΑ ΓΚΡΑ » ***

Ο Pascal BERNON, Σεφ του οίκου Rougié, σε συνεργασία με την εταιρεία De Gustibus, μοιράζεται με τους επαγγελματίες τις συνταγές του με βασικό υλικό την πάπια.

18:00-19:00│ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – « Maya le Bistro »

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΡΕΠΑΣ ***

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσκαλεί το κοινό να δοκιμάσει κρέπες.

19:00│ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Auditorium Theo Angelopoulos

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «À LA BELLE ÉTOILE». ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ***

Αυτοβιογραφική ταινία του Sébastien Tulard. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους Στέλιο Παρλιάρο (Σεφ ζαχαροπλαστικής), Arnaud Larher (βραβευμένος MOF ζαχαροπλαστικής) και Marie SIMON (παγκόσμια πρωταθλήτρια γλυκών τεχνών). Ταινία με ελληνικούς υπότιτλους.

19.00│ Ξενοδοχείο Academias Hotel – NYX rooftop

ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΣΤΡΕΙΔΙΑ ***

Παρουσίαση και γευσιγνωσία στρειδιών από την βραβευμένη «MOF» Σεφ ψαριών Eulalie RUS.

28/02/2024

09:30-11:30│ Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών «Αγιος Παύλος»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ***

Η Σεφ ζαχαροπλαστικής βραβευμένη με τον τίτλο της «παγκόσμιας πρωταθλήτριας γλυκών τεχνών» Marie SIMON, μυεί τους μαθητές του δημοτικού σχολείου της Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών «Αγιος Παύλος» (με πιστοποίηση LabelFrancÉducation) στα μυστικά της ζαχαροπλαστικής και της ισορροπημένης διατροφής.

10:00│ Πρεσβεία της Γαλλίας

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ « ΚΡΕΠΕΣ » ***

Οι προσκεκλημένοι Σεφ ετοιμάζουν κρέπες για τα παιδιά που φιλοξενούνται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Σε συνεργασία με τις εταιρίες Air France, Valrhona – Deals και Δειπνοσοφιστήριον.

29/02/2024

10:00-15:00│ Cacao Barry Chocolate Academy

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ MASTER CLASS « ΣΟΚΟΛΑΤΑ » ***

Επαγγελματικό σεμινάριο σοκολάτας από τον βραβευμένο MOF ζαχαροπλαστικής Σεφ Arnaud LARHER, και τον Σεφ chocolatier Philippe MARAND.

11:30-14:00│ Σχολή Τουριστικών, Ξενοδοχειακών και Γαστρονομικών Σπουδών «Le Monde»

MASTER CLASS « ΤΥΡΙ » ***

Η βραβευμένη MOF τυροκομίας Σεφ Laëtitia GABORIT μυεί τους μαθητές της σχολής στην επεξεργασία του τυριού, στον τρόπο παρουσίασης μιας πιατέλας τυριών και στον τρόπο συνδυασμού ενός γαλλικού τυριού με τοπικά προϊόντα.

Σε συνεργασία με το κατάστημα Nora’s Deli.

15:00│ Πρεσβεία της Γαλλίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ***

Συνάντηση των δημοσιογράφων με τους προσκεκλημένους Σεφ.

18:00-20:30│ Κατάστημα Nora’s Deli

ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΡΙ ***

Με την βραβευμένη MOF τυροκομίας Σεφ Laëtitia GABORIT

20:00│ Athens Capital Center Hotel - MGallery

ΔΕΙΠΝΟ 4 ΧΕΡΙΑ ( Dîner à quatre mains) ***

Με τον βραβευμένο με 1 Αστέρι Michelin Σεφ Johann CHAPUIS και τον Σεφ του εστιατορίου MGallery Δημήτρη Μπούτσαλη.

01/03/2024

19h00│ Πρεσβεία της Γαλλίας

ΔΕΞΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ***

