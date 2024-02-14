Semifreddo με χουρμάδες, καφέ και sauce σοκολάτας

Αν ψάχνεις αυτό τον καιρό να φτιάξεις ένα εύκολο γλυκό σε λίγα μόνο λεπτά τότε εδώ θα βρεις το πιο νόστιμο σοκολατένιο επιδόρπιο, που θα γλυκάνει όλη την ημέρα σου.

Παρακάτω, λοιπόν, υπάρχουν όλα τα συστατικά που θα χρειαστείς, αλλά και όλα τα βήματα, ώστε να το φτιάξεις.

Tι θα χρειαστείς:

500ml κρέμα γάλακτος

6 χουρμάδες, χωρίς κουκούτσια

2 κουταλιές της σούπας καφέ

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

400 γραμμάρια ζαχαρούχου συμπυκνωμένου γάλακτος

150 γρ. πικρή σοκολάτα (τουλάχιστον 70% κακάο)

Πώς θα το φτιάξεις:

Διαχώρισε 100ml από την κρέμα γάλακτος για τη σάλτσα σοκολάτας και κράτησέ τα στην άκρη.

Χτύπησε πολύ καλά την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος. Χτύπησε τους χουρμάδες, τον καφέ και το εκχύλισμα βανίλιας με λίγο συμπυκνωμένο γάλα και πρόσθεσέ τα στο υπόλοιπο συμπυκνωμένο γάλα.

Ανακάτεψε την κρέμα γάλακτος και ρίξε το μείγμα σε μια φόρμα για παγωτό με μεμβράνη ή σε μια φόρμα παγωτού σιλικόνης. Κατάψυξε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παγωτό θα είναι παγωμένο, αλλά όχι σκληρό.

Ζέστανε τα υπόλοιπα 100 ml κρέμας με τη σοκολάτα σε μπεν μαρί ή σε χαμηλή θερμοκρασία στον φούρνο μικροκυμάτων και σέρβιρε ζεστά πάνω από κομμάτια του semifreddo.

