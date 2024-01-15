Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Δεκεμβρίου 2023, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 224.104, ενώ οι αποχωρήσεις σε 205.608. Από τις 205.608 συνολικά αποχωρήσεις, οι 69.700 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 135.908 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου, ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών (Δεκεμβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2022) προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 9.629 περισσότερων θέσεων εργασίας, δηλαδή για τον Δεκέμβριο 2023 θετικό ισοζύγιο (18.496) θέσεων εργασίας έναντι θετικού ισοζυγίου (8.867) τον Δεκέμβριο 2022.

Παράλληλα, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2023, είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 116.649 νέες θέσεις εργασίας.

Αθροιστικά, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 3.214.205 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 3.097.556, εκ των οποίων οι 1.979.873 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 1.117.683 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

