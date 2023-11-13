ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτελέσει νόμο του κράτους πριν την αλλαγή του χρόνου.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε το Σαββατοκύριακο ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου δεν είναι «γραμμένες» στην πέτρα και εμφανίστηκε ανοιχτός σε διορθωτικές κινήσεις που δεν θα ανατρέπουν όμως τον πυρήνα της φιλοσοφίας της νομοθετικής ρύθμισης.

Πιο συγκεκριμένα το ΥΠΟΙΚ εμφανίζεται πρόθυμο να αυξήσει των αριθμό των εξαιρέσεων από την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών – διεύρυνση της μαχητότητας τη χαρακτήρισε ο yφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης – όμως ο πυρήνας της σκέψης του ΥΠΟΙΚ δεν θα αλλάξει. Δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 10.920€.

Προς ώρας στη λίστα των εξαιρέσεων είναι :

Οι νέοι επαγγελματίες έως 3 έτη (από τα 3 έτη και έπειτα οι εκπτώσεις αρχίζουν να σβήνουν μέχρι να μηδενιστούν από το 6ο έτος)

Όσοι δραστηριοποιούνται σε χωριά με έως 500 κατοίκους ή νησιά με έως 3.000

Όταν υπάρχει αναπηρία άνω του 80%

Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

Φυλακισμένοι

Νοσηλευόμενοι

Όσοι συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού κι άρα έχουν μειωμένες δαπάνης διαβίωσης αφού συμβάλλουν στην στήριξη των συγγενών τους

Όσοι αποδεικνύουν ότι λόγω ανωτέρας βίας δεν είχαν τα εισοδήματα που τους αποδίδονται

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εξετάζεται ηλικιακό κριτήριο των 65 ετών εφόσον ο ελεύθερος επαγγελματίας δραστηριοποιείται την τελευταία 10ετίς καθώς και πρόβλεψη για τις εγκύους. Υπό εξέταση και η αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος που επιφέρουν μισθολογικό κόστος και τζίρος.

Επιπλέον θα ξεκαθαρίζεται στο νομοσχέδιο ότι από το νέο τρόπο φορολόγησης των νέων επαγγελματιών θα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης και σειρά ρυθμίσεων όπως:

Τη διασύνδεση POS-Ταμειακών μηχανών έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 Την επέκταση της υποχρεωτικής κατοχής POS σε σειρά κλάδων της λιανικής όπως τα ταξί και τα περίπτερα Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια Την υποχρεωτική αγοραπωλησία ακινήτων μέσω τραπεζικών μέσων πληρωμής Την ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις μεταφορές Την αύξηση του προστίμου για συναλλαγές με μετρητά άνω των 500€ στο διπλάσιο της αξίας συναλλαγής Παρεμβάσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση Tην χορήγηση προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικής κάρτας Το κλείσιμο των επιχειρήσεων των λαθρεμπόρων καυσίμων

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών με το νομοσχέδιο είναι να προκύψουν ως το 2026 έσοδα 3δισ€ ετησίως μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση Υγείας και Παιδείας ενώ τα υπόλοιπα θα χρηματοδοτήσουν τον δεύτερο κύκλο φοροελαφρύνσεων τον οποίο έχει στα σκαριά η κυβέρνηση.

