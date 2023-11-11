Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s υποβάθμισε χθες Παρασκευή την προοπτική του αξιόχρεου των ΗΠΑ σε «αρνητική» –από «σταθερή»–, επικαλούμενος το υψηλό έλλειμμα του αμερικανικού δημοσίου και τη μείωση της δυνατότητας δανεισμού του.

Η απόφαση ακολουθεί την υποβάθμιση του αξιόχρεου των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος από πλευράς ακόμη ενός από τους λεγόμενους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης, τον Fitch, μετά την πολύμηνη πολιτική σύγκρουση για το όριο δανεισμού του ομοσπονδιακού κράτους.

«Η συνεχιζόμενη πολιτική πόλωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ εγείρει τον κίνδυνο η μια κυβέρνηση μετά την άλλη να μην είναι σε θέση να διαμορφώσει συναίνεση επί δημοσιονομικού σχεδίου για την επιβράδυνση της μείωσης της δυνατότητας δανεισμού», προειδοποίησε στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Moody’s.

Οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν –οριακά– τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναμένεται να παρουσιάσουν σήμερα προσωρινό μέτρο για την αποτροπή του shutdown, της αναστολής λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών, όταν τα τρέχοντα περιθώρια χρηματοδότησής τους εξαντληθούν την ερχόμενη Παρασκευή 17η Νοεμβρίου.

Ο Moody’s είναι ο τελευταίος από τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης ο οποίος διατηρεί πάντα το αξιόχρεο των ΗΠΑ στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Fitch το υποβάθμισε από το τριπλό A στο AA+ τον Αύγουστο, ακολουθώντας τον S&P Global, που το είχε υποβαθμίσει στο AA+ το 2011.

Μολονότι υποβάθμισε την προοπτική του –κάτι που αφήνει να εννοηθεί πως είναι πιθανή η υποβάθμισή του μεσοπρόθεσμα–, ο οίκος επαναβεβαίωσε πως διατηρεί για την ώρα το αξιόχρεο των ΗΠΑ στο τριπλό Α, υπενθυμίζοντας το ισχυρό οικονομικό και πιστωτικό προφίλ τους και «την αποτελεσματικότητα της νομισματικής και μακροοικονομικής πολιτικής» της Ουάσιγκτον.

Στελέχη της κυβέρνησης του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν αντέδρασαν έντονα στην ανακοίνωση του οίκου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ακόμη μια συνέπεια του εξτρεμισμού και της δυσλειτουργίας των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο».

«Διαφωνούμε με τη μεταβολή της προοπτικής σε αρνητική. Η αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή και τα αξιόγραφα του υπουργείου Οικονομικών είναι οι πιο εξέχοντες ασφαλείς πόροι του κόσμου», υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών Ουάλι Αντέγεμο.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση του κ. Μπάιντεν έχει αποδείξει πως είναι δεσμευμένη στη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών των ΗΠΑ, προωθώντας μέτρα 1 τρισεκ. δολαρίων για τη μείωση του ελλείμματος που συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία του Ιουνίου με το Κογκρέσο για το όριο δανεισμού και καταρτίζοντας πρόταση για τη μείωση του ελλείμματος κατά σχεδόν 2,5 τρισεκ. δολάρια την επόμενη δεκαετία.

