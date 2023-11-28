Μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης κατά 694 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 3,5% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ έναντι αύξησης 2,2 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση κατά 2 δισ. ευρώ των καταθέσεων από επιχειρήσεις και τη μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ από τα νοικοκυριά.

Αντιθέτως αύξηση κατά 261 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 1.312 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -9,1% από -15,2% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος της χρηματοδότησης η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 856 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,141 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2023, ήταν αρνητική κατά 669 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,054 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 4,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 5,0% από 4,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 430 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,213 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 4,1% από 6,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 239 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 160 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 66 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 52 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -3,0% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αρνητική κατά 121 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Οκτώβριο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,2% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

