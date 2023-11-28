Reuters: Η Αθήνα αποπληρώνει πρόωρα δάνεια 5.3 δισ. ευρώ σε χώρες της Ευρωζώνης

Την καλή οικονομική πορεία της χώρας μας επιβεβαιώνει είδηση του Reuters που αναφερεται στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Τρία 24ωρα πριν την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και την πιθανή αναβάθμισή της από τον οίκο Fitch αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αποπληρώσει στις 15 Δεκεμβρίου δάνεια 5.3 δισ. ευρώ προς τις χώρες της Ευρωζώνης που είχαν συναφθεί στο πλαίσιου του πρώτου μνημονίου δάνεια τα οποία ωριμάζουν το 2024 - 2025 με ενδεχόμενο αυτή η αποπληρωμή να επαναληφθεί και του χρόνου.

Αυτή η αποπληρωμή συνεχίζει τις πρόωρες αποπληρωμές που είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιου του 2022 όταν αποπλήρωσε η Ελλάδα το ΔΝΤ, ενώ πέρυσι το Δεκέμβριο είχε αποπληρώσει επιπλέον 2.7 δισ. ευρώ προς τα κράτης της ΕΕ.

