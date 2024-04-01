Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την αναβάθμιση των λιμένων Σούδας και Στυλίδας



Σύμβαση προϋπολογισμού άνω των 24 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση κρίσιμων έργων λιμενικής υποδομής στο λιμάνι της Σούδας και της Στυλίδας και τη διενέργεια μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του επιβατηγού στόλου της ελληνικής ακτοπλοΐας και τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει την ωρίμανση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, με Δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Υπουργείο Ευθύνης. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είναι τα εξής:

(α) «Ανέγερση νέου σταθμού επιβατών στον λιμένα της Σούδας – Ενδιάμεση φάση»

Το έργο αφορά στην ανέγερση νέου σταθμού επιβατών στον λιμένα Σούδας Χανίων Κρήτης, σύμφωνα με το Master Plan που έχει εκπονηθεί και έρχεται σε συνέχεια σχετικού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, που περιλαμβάνει χώρους εξυπηρέτησης των επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιεροπλοίων, καθώς και κτίρια διοίκησης και χώρους ελέγχων Schengen.

Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.915.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

(β) «Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης στον λιμένα της Στυλίδας»

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα της Στυλίδας Φθιώτιδας. Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

(γ) «Σχέδιο για την αντικατάσταση του στόλου επιβατηγού ναυτιλίας και μείωση του αποτυπώματος CO2»

Το έργο περιλαμβάνει την κατάρτιση αναλυτικής μελέτης, στρατηγικής και ανάπτυξης μηχανισμού χρηματοδότησης για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου της χώρας με στόχο τη μείωση εκπομπών CΟ2 και την επιτάχυνση και εξομάλυνση της πράσινης μετάβασης στον κρίσιμο αυτό κλάδο.

Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.233.180,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, αναμένεται να παραδοθεί έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε: «Με την αναβάθμιση των λιμένων της Σούδας και της Στυλίδας ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική ναυτιλία. Ενισχύοντας τους λιμένες μας, ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας ως κεντρικού ναυτιλιακού κόμβου στη Μεσόγειο και πέραν αυτής. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική μας ανάπτυξη, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες στη ναυτιλιακή μας κοινότητα. Το λιμάνι της Σούδας, αποτελεί έναν κρίσιμο κόμβο στη Μεσόγειο και είναι στρατηγικό για τη ναυτιλία. Με την αναβάθμισή του, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ως κέντρο λογιστικών και υποδομών και θα μπορεί να χειριστεί μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές και εμπορικές λειτουργίες. Το λιμάνι της Στυλίδας παίζει, μεν, έναν πιο περιφερειακό αλλά είναι εξίσου σημαντικός ο ρόλος του στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της συνδεσιμότητας. Οι επερχόμενες αναβαθμίσεις θα ενισχύσουν το λιμάνι ως κόμβο για την αλιεία, την τοπική ναυσιπλοΐα και τις μικρότερες εμπορικές δραστηριότητες».

O Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Το ΤΑΙΠΕΔ και η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας εγκαινιάζει σήμερα μια νέα περίοδο παραγωγικής συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με κοινό στόχο την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση δύο σημαντικών λιμένων της χώρας μας αλλά και την επιτάχυνση του πράσινου μετασχηματισμού της ελληνικής ναυτιλίας. Πρόκειται για έργα που διαμορφώνουν λιμενικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, θέτοντας στο επίκεντρο την Περιφέρεια και ενισχύοντας τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψιν μας τις ολοένα εντονότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, συμβάλλουμε με συντονισμένο σχέδιο στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Το ΤΑΙΠΕΔ, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, συνδράμει καταλυτικά στο σχέδιο της Πολιτείας, ώστε τα επόμενα χρόνια τα ελληνικά λιμάνια να αποτελέσουν έναν ακόμη ισχυρό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα, με οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.