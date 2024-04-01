Από σήμερα Δευτέρα 1η Απριλίου 2024 εφαρμόζεται η υποχρέωση των διαχειριστών πιστώσεων (servicers) να θέσουν σε λειτουργία την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης για τους δανειολήπτες για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης, που προβλέπει ο νόμος 5072/2023.



Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θέσπισε την υποχρέωση αυτή, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών στους δανειολήπτες και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δυσχέρειες στην επικοινωνία, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών προς τους δανειολήπτες και ενισχύεται η ενημέρωση και η διαφάνεια στις συναλλαγές, καθώς όλοι οι δανειολήπτες πλέον θα μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση για το δάνειό τους, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, άμεσα, έγκυρα και χωρίς κόστος.



Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των δανειοληπτών που τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή είναι μια μεταρρύθμιση, που αντιμετωπίζει μια αρνητική πρακτική αδιαφάνειας και έλλειψης εξυπηρέτησης των οφειλετών. Αποτελεί δε μέρος της συνολικής στρατηγικής της κυβέρνησης και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων οφειλών με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο, που λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες και τις δυνατότητες των οφειλετών, ιδίως των ευάλωτων, όσο και την υγεία του τραπεζικού συστήματος. Η νομοθεσία που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2023, τίθεται σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση, ελάχιστους μήνες αργότερα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται».



H Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, δήλωσε: «Η έναρξη της διαδικασίας πληροφόρησης του δανειολήπτη με ψηφιακά μέσα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής λειτουργίας των servicers με σαφείς κανόνες αποτελεσματικής και διαφανούς λειτουργίας. Η ορθή και άμεση ενημέρωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την ορθολογικότερη διαχείριση των απαιτήσεων που έχουν αναλάβει και θα πρέπει να ανταποκριθούν ουσιαστικά».



Τα σημαντικότερα – κατ’ ελάχιστον - στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι:

πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες, τυχόν άλλες χρεώσεις, καθώς και το ισχύον επιτόκιο, την περιοδικότητα των δόσεων, το ύψος τους, την ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης, το τρέχον υπόλοιπο, καθώς και τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων αυτών, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των δανειοληπτών και την ενίσχυση της διαφάνειας. Η πρόσβαση στην ενημέρωση αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών.

H ανακοίνωση των servicers

Από σήμερα Δευτέρα 1η Απριλίου, οι εταιρείες-μέλη της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) θέτουν σε λειτουργία τις προβλεπόμενες από το ν. 5072/2023 ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληροφόρησης των δανειοληπτών.



Με την είσοδό τους στην αντίστοιχη πλατφόρμα, οι δανειολήπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία που αφορούν την οφειλή τους, όπως ενδεικτικά: το υπόλοιπο της οφειλής τους (ανά δανειακή σύμβαση), τον αριθμό, το ύψος και τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής της επόμενης δόσης του δανείου.

